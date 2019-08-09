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СМИ: Помощник Сальвини совершил ряд таинственных поездок в Москву

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  • 9.08.2019, 10:51
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СМИ: Помощник Сальвини совершил ряд таинственных поездок в Москву
Маттео Сальвини (слева) и Джанлука Савойни

Опубликовано расследование по деятельности итальянской правящей партии.

Бывший пресс-секретарь вице-премьер-министра Италии Джанлука Савойни, которого подозревают в попытке договориться о нелегальном финансировании из России для партии власти "Лига", в 2018 году летал в Москву не менее 14 раз.

Как сообщает "Европейская правда", это установило расследование BuzzFeed, Bellingcat и Insider.

Савойни, давний помощник вице-премьера и лидера "Лиги" Маттео Сальвини, в течение семи недель трижды прилетал в Москву до решающей встречи в гостинице "Метрополь" в октябре, на которой обсуждалась предложенная сделка о нефтяных откатах. В последующие три недели он совершил еще три поездки в Россию.

Сальвини не посещал заседание в "Метрополе", которое состоялось 18 октября, но он был в то время в Москве. Он постоянно отказывался отвечать на вопрос о том, знал ли он, что состоялась встреча, в курсе ли предложенного соглашения о нефти. Он неоднократно настаивал, что он не знал, что делает Савойни в Москве.

Теперь стало известно, что у члена правительственной делегации Сальвини Клаудио Д'Амико был тот же забронированный рейс "Аэрофлота", что и у Савойни - из Милана в Москву 16 октября и обратно - вечером 18 октября после встречи в "Метрополе" в то же утро. Д'Амико - стратегический советник Сальвини по международным вопросам.

Данные анализа записей бронирования полетов показывают, что Савойни за последние пять лет совершил чрезвычайное количество поездок в Россию, по крайней мере 14 посещений только в 2018 году и еще трижды за первые три месяца этого года. Много раз он находился там не более ночи-двух.

Также оказалось, что десятки заявок на путешествия Савойни за последние пять лет не появились в российской Центральной базе данных о регистрации иностранцев.

Сальвини, который также является министром внутренних дел Италии, давно отрицает, что Савойни был членом его официальной делегации в Москву.

Недавно СМИ сообщили о получении аудиозаписи московской встречи и опубликовали стенограмму, в которой Савойни пытается договориться с россиянами.

Сальвини возразил, что его партия получила любые деньги из Москвы, а Савойни пришел в прокуратуру, но воспользовался правом не отвечать на вопросы, отказавшись давать показания.

Вице-премьер Маттео Сальвини, министр внутренних дел и лидер "Лиги", отказался докладывать парламенту конкретно об этом деле, но сказал, что готов говорить об этом во время своего очередного часа вопросов к правительству.

Демократическая партия требует, чтобы Сальвини отчитался парламенту конкретно о "российском" деле.

По данным СМИ, итальянская прокуратура считает, что тайное соглашение партии власти с РФ не состоялось.


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