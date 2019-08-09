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Как и какие беспошлинные товары белорусы смогут покупать в самолетах

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  • 9.08.2019, 10:59
Как и какие беспошлинные товары белорусы смогут покупать в самолетах
Фото: charter97.org/Иван Межуй

В белорусских самолетах разрешили торговать товарами из магазинов duty free.

В том числе алкоголем и сигаретами. «Белавиа» ответила на вопросы tut.by, как, где, что и в каком количестве можно будет купить.

Когда в самолетах начнут торговать беспошлинными товарами?

Мы планируем запустить в тестовом режиме продажу беспошлинных товаров в 20-х числах августа.

На всех ли рейсах будут торговать?

Пока торговля будет организована только на шести авиарейсах: в Анталию, Амстердам, Стамбул, Ларнаку, Милан и Барселону. Дальше мы планируем потихоньку увеличивать количество направлений, где в самолетах можно будет купить беспошлинные товары.

Каким образом авиакомпания собирается торговать в самолетах?

Пока продажа будет проходить через буклет, в котором будут собраны все имеющиеся в наличии товары. В скором времени мы разработаем каталог.

Что можно будет купить?

Ассортимент товаров будет достаточно большой. Это будут и игрушки, и снеки, и напитки, и парфюмерия с косметикой, а также табачные изделия и алкоголь.

Можно ли на борту расплатиться банковской картой?

Нет. Товары в самолетах можно оплатить только наличными. Рассчитаться можно будет белорусскими и российскими рублями, долларами и евро.

А что с ценами?

Цены на товары будут такими, как на эти же товары в магазинах беспошлинной торговли.

Нужно ли показывать паспорт, когда покупаешь сигареты и алкоголь?

Да. Паспорт нужно предъявлять в обязательном порядке, как и в любом магазине duty free.

Будут ли ограничения на количество покупаемых сигарет и алкоголя?

Приобретать сигареты или алкоголь можно будет в соответствии с законом страны, куда летит пассажир.

Будут ли выдавать чек на покупки?

Да. Всем покупателям будут выдаваться чеки.


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