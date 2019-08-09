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Сделаем сдерживание снова великим

  • 9.08.2019, 11:16
Сделаем сдерживание снова великим
Фото: Getty Images

Новый советник Трампа по России выступает за наращивание ядерного арсенала.

Тим Моррисон, новый специальный помощник президента США и директор департамента по Европе и России в Совете национальной безопасности, добивается отказа США от обязательств по контролю над вооружениями и выхода из международных договоров в этой сфере, рассказали Би-би-си эксперты.

Стоит также ожидать, что Моррисон будет настаивать на отказе от продления СНВ-III. Это ключевой двусторонний договор между Россией и Соединёнными Штатами о мерах по сокращению наступательных вооружений.

На посту спецпомощника по России Моррисон сменил Фиону Хилл, ученую и автора трех книг о российской политике и экономике.

В отличие от Хилл, Моррисон не имеет опыта в сфере отношений с Россией.

В пресс-службе Совета национальной безопасности США отклонили запрос Русской службы Би-би-си на интервью с Моррисоном.

"Сделаем сдерживание снова великим"

Моррисон совмещает два портфеля - спецпомощника президента по России и советника по оружию массового поражения и биологической защите (этот пост он занял еще летом 2018-го).

Это уникальный случай, когда один человек возглавляет два департамента Совета национальной безопасности США, рассказал Би-би-си эксперт ПИР-Центра Андрей Баклицкий.

Традиционно американский совбез координирует позиции других ведомств, но не формирует собственную политику, заявил эксперт. Однако в администрации Трампа ведомство получило необычно широкие полномочия, пояснил Баклицкий.

В отличие от Трампа, Моррисон предпочитает быть в тени. Он не дает интервью и не известен в широких кругах. Известно, что он офицер запаса ВМС США. На фотографии в его закрытой странице "Твиттере" - бейсболка с надписью "Сделаем сдерживание снова великим".

Это отсылка к теории сдерживания [Советского Союза] - ключевой доктрине американской внешней политики времен холодной войны, которая строилась на идее о наращивании ядерного арсенала как средстве сохранения мира.

Боеголовки для нобелевского лауреата

До перехода в президентскую администрацию Моррисон в течение семи лет координировал программу модернизации ядерного арсенала в комитете по вооружённым силам Палаты представителей США.

Эта программа была победой республиканцев-"ястребов", то есть сторонников силовых решений и жесткой линии в международной политике. Они выбили бюджеты на развитие ядерных вооружений у президента Барака Обамы, лауреата Нобелевской премии мира за усилия по созданию мира без ядерного оружия.

Ключевую роль в этой сделке сыграл сенатор Джон Кайл от штата Аризона, бывший вторым по значимости республиканцем в Сенате. Именно в его аппарате Моррисон отвечал за вопросы обороны и внешней политики в 2007-2011 годах.

Сенатор угрожал сорвать ратификацию договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III), подписанного президентами Обамой и Медведевым и наследовавшего традиции двусторонних договоров холодной войны.

Соглашение республиканцы все-таки ратифицировали - в обмен на согласие Обамы выделить средства на модернизацию атомного арсенала.

"Болтон без усов"

Формально США по-прежнему рассматривают возможность продления СНВ-III, который истекает в феврале 2021 года. Решение об этом будет принято "в течение следующего года", заявил Моррисон в мае, выступая в консервативном институте Хадсона.

Однако опрошенные Би-би-си эксперты считают, что продления договора ожидать не стоит. На это указывают все публичные заявления Моррисона, а также Джона Болтона - советника президента по Национальной безопасности, который и пригласил Моррисона на работу в Белый дом.

Взгляды двух деятелей совпадают настолько, что издание Daily Beast назвало Моррисона "Болтоном без усов".

"Ничего из того, что мы знаем о Джоне Болтоне или Тиме Моррисоне, не предвещает нового договора", - рассказал Би-би-си Баклицкий из ПИР-центра.

Моррисон "заработал репутацию ястреба в вопросах обороны и скептика в области контроля над вооружениями", - согласился Ханс Кристенсен, директор проекта по ядерной информации в Федерации американских ученых.

Болтон, работавший заместителем госсекретаря в администрации президента Буша-младшего, был идеологом выхода США из Договора об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО).

Моррисона и Болтона можно считать одними из главных сторонников выхода США из договора о ракетах и средней меньшей дальности (ДРСМД), рассказал в интервью Би-би-си Дмитрий Суслов, заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ.

Их цель - "развязать Америке руки в области военной политики", уверен Суслов.

Саботаж или способ поссорить Россию с Китаем?

Моррисон и Болтон избегают открытой критики существующих договоров. В случае ДРСМД поводом для выхода из соглашения стали утверждения о том, что Россия нарушает его условия, но об этом заявляла еще администрация Обамы.

В случае с СНВ-III, по словам Моррисона, в интересах США заключить новый договор, который включал бы Китай.

Однако опрошенные Би-би-си эксперты посчитали эти заявления не совсем искренними.

Цель Моррисона и Болтона - "не мытьем, так катаньем выходить из договоров", чтобы добиться свободы вооруженных сил США от любых обязательств и ограничений, предполагает Баклицкий из ПИР-центра.

Оба специалиста "прекрасно понимают, что выработать трехсторонний договор по сокращению вооружений с Китаем невозможно", считает Суслов из ВШЭ.

Китай не готов участвовать в этих переговорах, а с российской позиции кажется нелогичным, что в этом случае ограничения не будут распространяться на другие официальные ядерные державы, Францию и Великобританию, рассказал эксперт. Он напомнил, что официально французский ядерный арсенал больше китайского.

Скептически отнесся к планам трехстороннего договора и Кристенсен из Федерации американских ученых: "В отсутствие какого-то организованного процесса возникает подозрение: не пытаются ли они просто все запутать своими заявлениями?".

Кристенсен добавил, что в администрации Трампа понимают, что Россия и Китай вряд ли согласятся на предложенные условия, так что ее позиция кажется "демагогией".

Суслов также увидел в тактике привлечения официального Пекина желание "посеять недоверие между Россией и Китаем".

На Западе распространяется нарратив о том, что "Россия и Китай обречены на столкновение друг с другом, потому что Россия превращается в младшего партнера", добавил эксперт.

Он считает, что за этим стоит попытка убедить Россию, что Китай ей враждебен.

Суслов рассказал, что на встрече с Болтоном в "Спасо-хаусе" (резиденция американского посла в Москве) в прошлом году тот "ясно давал понять, что главным врагом России является Китай".

"Нет лучшего способа создать конфронтацию, чем посадить стороны за стол переговоров о контроле вооружений, - считает Суслов. - Такие переговоры идут между противниками, а не партнерами. Переговоры регулируют недоверие и вражду".


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