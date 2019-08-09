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Пенсионерка из Бобруйска: Если «гарант» не может навести порядок, то ему нужно уходить

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  • 9.08.2019, 11:29
Пенсионерка из Бобруйска: Если «гарант» не может навести порядок, то ему нужно уходить
Валентина Коваленко
Фото: «Радыё Рацыя»

Валентина Коваленко принесла в администрацию Лукашенко новый плакат.

8 августа пенсионерка из Бобруйска Валентина Коваленко попыталась попасть на прием в администрацию Лукашенко. Как и в прошлом месяце, женщина пришла в приемную учреждения с листом бумаги, на котором на месте написала обращение к главе государства: «Вы стварылі такую дзяржаву, якая хацела знішчыць усю маю сям’ю. А цяпер нам помсцяць».

О том, что означает эта надпись и почему женщина вынуждена обивать пороги чиновничьих приемных, она рассказала «Салідарнасці».

Мужу угрожали, а потом посадили за наркотики

Женщина убеждена, что ее семье мстят за принципиальность и нежелание молчать:

— Наш сын был осужден в 2004-м по статье 139 УК, отбывает наказание в колонии №22 Ивацевичей. Пятнадцать лет назад только получив документы на руки, мой муж начал добиваться пересмотра дела. Ему угрожали, но он не останавливался и добивался законного пересмотра. А в 2006-м мужа задержали и через год осудили на 9 лет за наркотики.

Далее Валентина Коваленко продолжила бороться и за сына, и за мужа, в чем ей помогла юрист Тамара Сергей.

— В 2010-м мой муж был реабилитирован и даже получил возмещение морального вреда.

Уголовное дело заводили и на саму женщину, но ей помогли активисты гражданской инициативы «Против беззакония в судах и прокуратуре».

— И меня от уголовного дела спасли, и для мужа реабилитации добились. И для сына — в итоге Генпрокуратура вынесла протест на решение суда по его делу. Но Верховный суд в итоге его отклонил. Вот поэтому нам и простить не могут.

Хождение по кабинетам

В 2015-м сын Коваленко получил законное право на замену режима, доказав его своим примерным поведением.

Но эту возможность администрация колонии рассматривать не стала ни в 2015-м, ни до сих пор.

— По закону в случае отказа осужденному обязаны назвать причины этого, а также объяснить, что нужно сделать, чтобы снова получить право на замену режима. Но ни ему, ни нам ничего не говорят, нарушая тем самым закон. Во время свиданий с сыном я иду к руководству колонии, спрашиваю, как у него дела. И мне всегда говорят, что к нему замечаний нет. Но все равно отказывают в смягчении режима.

В 2017-м Валентина Коваленко обратилась к руководству Депортамента исполнения наказаний. Ни одна из пяти встреч не принесла результата.

— И тогда я решила обратиться в администрацию Лукашенко. Два раза была на приеме у Максима Рыженкова. Тот отправлял мои запросы в МВД. Дважды мне ответил Игорь Шуневич и один раз новый министр Юрий Караев.

По словам женщины, все три ответа содержали в себе фальсификацю. Ранее в отношении ее сына было зафиксировано три дисциплинарных нарушения, что перевело его в статус злостного нарушителя и лишило права на смену режима отбытия наказания. Этим и мотивировал отказ Шуневич, а Караев лишь продублировал его.

Однако семья осужденного вместе с юристом Тамарой Сергей смогли документально подтвердить, что одно из нарушений ему вменили незаконно. В итоге ДИН вынужден был снять с его статус злостного нарушителя, тем самым вернув ему законное право на смену режима.

Двухминутный прием у Кочановой

Месяц назад, после стояния с плакатом у приемной, Валентина Коваленко все же попала на прием к Наталье Кочановой:

— Приняли меня в начале одиннадцатого вечера, выделили две минуты. Я возмутилась, сказала, что пришла решать проблему, а не для галочки.

По словам женщины, чиновница ответила ей, что целый день принимала людей:

— Я тогда ей заметила, что это результат бездействия властей, раз в администрацию люди ходят сотнями и отлавливают чиновников по кабинетам.

В итоге документы и обращение пенсионерки приняли и передали в Генпрокуратуру.

— Но я ведь требовала другого. Я просила создать комиссию при администрации, чтобы изучить мои документы, все эти отписки, дать им оценку. Когда чиновники такого ранга, министры, подписывают фальсифицированные документы, это страшно. Страшно жить в такой стране, где ты, чьи права нарушены, не можешь ничего доказать, имея на руках документы и факты.

«Буду ходить на приемы с плакатами»

За последний месяц Валентину Коваленко так и не приняли в администрации. Однажды женщину с ее обращениями отправили в Совбез, там на днях заявили, что ее дело не относится к их компетенции и отказали в приеме.

— И тогда я снова пришла в приемную администрации и написала новый плакат и простояла с ним у приемной около часа. Я прошла все инстанции, все кабинеты. И мне не оставили иного выбора, как напрямую обращаться к Лукашенко. Он нас не принимает, но я буду приходить вот так, с плакатом. Если он, как гарант Конституции, не сможет навести во всем этом порядок, то ему нужно уходить.


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