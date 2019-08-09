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Видеофакт: В оккупированном Крыму подняли украинский флаг

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  • 9.08.2019, 11:36
Видеофакт: В оккупированном Крыму подняли украинский флаг

Патриоты провели акцию в городе Судак.

В городе Судак на территории оккупированного полуострова местные патриоты подняли государственный флаг Украины, сообщал в Facebook советник председателя Херсонской ОГА Богдан Ковалев.

"Сегодня утром на временно оккупированной Российской Федерацией территории АР Крым в городе Судак местными патриотами Украины был поднят Украинский флаг в знак памяти по четырем погибшим воинам 6 августа 2019 года в зоне проведения ООС", - написал Богдан Ковалев.


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