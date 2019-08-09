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Из-за циклона «Хавьер» в Витебской области массовые перебои с электричеством

  • 9.08.2019, 11:41
Из-за циклона «Хавьер» в Витебской области массовые перебои с электричеством

Перебои в электроснабжении ощущают жители 134 населенных пунктов.

В «Витебскэнерго» сообщили , что в ночь с 8 на 9 августа циклон Xaver стал причиной «технологических нарушений в работе электросетевого комплекса области».

По информации государственного предприятия, по состоянию на 8:00 «оперативно восстановлено электроснабжение 876 населенных пунктов области», передает «Белсат».

«Перебои в электроснабжении ощущают потребители 134 населенных пунктов. В основном это небольшие деревни (до 50 жителей), куда для проведения ремонтных работ незамедлительно был отправлен оперативный персонал. Временные отключения коснулись населенных пунктов практически всех районов Витебской области», – отмечают в «Витебскэнерго».

В РУП «Витебскэнерго» создан ситуационный штаб по координации работ по ликвидации аварийных отключений. Над восстановлением электроснабжения работает суммарно более 500 человек, 129 бригад, задействованы 152 единицы спецтехники.

Ранее синоптики сообщали, что 8-9 августа сильные дожди, грозы и порывистый ветер принесет в Беларусь циклон Xaver.


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