закрыть
9 августа 2019, пятница, 12:55
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Названы пять наиболее полезных каш

  • 9.08.2019, 11:57
  • 1,228
Названы пять наиболее полезных каш

Зерно – один из самых ценных продуктов на столе человека.

Российский врач и соведущий программы о здоровье на ТВ Александр Мясников поделился мнением о том, какие каши могут считаться наиболее полезными для здоровья, пишет сайт healthinfo.ua.

Доктор Мясников отметил, что зерно – один из самых ценных продуктов на столе человека. Это источник всех необходимых для хорошего здоровья нутриентов -витаминов, клетчатки, растительных белков. Проблема в том, что зачастую зерно доходит до покупателя уже в сильно обработанном виде. Такая обработка лишает его большой доли столь ценных для организма элементов – блюдо из подобного продукта оказывается в итоге насыщенным углеводами и крахмалом, которые способствуют росту сахара в крови и увеличению жировой ткани.

Поэтому, подчеркивает доктор Мясников, действительно полезными являются каши, приготовленные из цельных зерен и слабо очищенных, не измельченных, грубых круп.

В частности, врач рекомендует употреблять в пищу рисовую кашу, готовя ее из дикого и необмолоченного, либо красного риса. Необработанный рис содержит много белка с важными аминокислотами, которые принимают активное участие в образовании мышечной ткани, стимулируют выработку организмом необходимых гормонов, ферментов и антител, поддерживают здоровье нервной системы, мозга, легких и сердца.

Помимо того, доктор Мясников порекомендовал чаще употреблять перловую и пшенную каши – их регулярное присутствие в рационе препятствует накоплению жира в организме, стимулирует работу печени, улучшает состояние сердечно-сосудистой системы.

Другой полезной кашей врач овсяную кашу. Зерна овса – превосходные чистильщики кровеносных сосудов. В них содержится растворимая клетчатка бета-глюкан, которая замедляет всасывание вредного холестерина, попадающего в организм с едой, и способствует его выведению вон естественным путем.

Но наиболее полезной кашей, по мнению специалиста, является гречневая каша. Благодаря высокому содержанию растительных волокон гречка улучшает работу ЖКТ, а за счет содержащихся в ней фолиевой кислоты, кальция, калия, натрия и магния нормализует работу сердечно-сосудистой системы. В рационе диабетика гречка - это один из базовых продуктов, ведь в составе ее зерен присутствуют аминокислоты и растительные волокна, замедляющие процесс всасывания углеводов в кишечнике, – сахар в крови после употребления гречки повышается медленно и плавно.


популярное за неделю

Мнение

Дроздовскому мечтателю готовят батискаф
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф Владимир Халип
Начало
Начало Галина Сидорова
Лукашенко не поможет Зеленскому
Лукашенко не поможет Зеленскому Виталий Портников
Советикусы последнего поколения
Советикусы последнего поколения Ирина Халип