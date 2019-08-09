Названы пять наиболее полезных каш 9.08.2019, 11:57

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Зерно – один из самых ценных продуктов на столе человека.

Российский врач и соведущий программы о здоровье на ТВ Александр Мясников поделился мнением о том, какие каши могут считаться наиболее полезными для здоровья, пишет сайт healthinfo.ua.

Доктор Мясников отметил, что зерно – один из самых ценных продуктов на столе человека. Это источник всех необходимых для хорошего здоровья нутриентов -витаминов, клетчатки, растительных белков. Проблема в том, что зачастую зерно доходит до покупателя уже в сильно обработанном виде. Такая обработка лишает его большой доли столь ценных для организма элементов – блюдо из подобного продукта оказывается в итоге насыщенным углеводами и крахмалом, которые способствуют росту сахара в крови и увеличению жировой ткани.

Поэтому, подчеркивает доктор Мясников, действительно полезными являются каши, приготовленные из цельных зерен и слабо очищенных, не измельченных, грубых круп.

В частности, врач рекомендует употреблять в пищу рисовую кашу, готовя ее из дикого и необмолоченного, либо красного риса. Необработанный рис содержит много белка с важными аминокислотами, которые принимают активное участие в образовании мышечной ткани, стимулируют выработку организмом необходимых гормонов, ферментов и антител, поддерживают здоровье нервной системы, мозга, легких и сердца.

Помимо того, доктор Мясников порекомендовал чаще употреблять перловую и пшенную каши – их регулярное присутствие в рационе препятствует накоплению жира в организме, стимулирует работу печени, улучшает состояние сердечно-сосудистой системы.

Другой полезной кашей врач овсяную кашу. Зерна овса – превосходные чистильщики кровеносных сосудов. В них содержится растворимая клетчатка бета-глюкан, которая замедляет всасывание вредного холестерина, попадающего в организм с едой, и способствует его выведению вон естественным путем.

Но наиболее полезной кашей, по мнению специалиста, является гречневая каша. Благодаря высокому содержанию растительных волокон гречка улучшает работу ЖКТ, а за счет содержащихся в ней фолиевой кислоты, кальция, калия, натрия и магния нормализует работу сердечно-сосудистой системы. В рационе диабетика гречка - это один из базовых продуктов, ведь в составе ее зерен присутствуют аминокислоты и растительные волокна, замедляющие процесс всасывания углеводов в кишечнике, – сахар в крови после употребления гречки повышается медленно и плавно.