Для белорусских водителей готовят новые «письма счастья» 2 9.08.2019, 12:12

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В МВД рассказали о новой инициативе.

В сети появилась петиция, призывающая автомобилистов сплотиться в борьбе за возможность вовремя, без переплат и удобно оплатить штрафы за нарушения скорости, зафиксированные камерой. Основная претензия — «письма счастья» являются заказными, и почтальон далеко не всегда передает их в руки автовладельцу. Эта проблема была решена. Осталась другая — оплата, процесс которой пока сложен, но его можно свести до двух кликов. В МВД намекают: так и будет, пишет onliner.by.

В первой петиции, появившейся еще в январе, была озвучена просьба добавить возможность изменения формы доставки уведомлений: «Либо на сайте МВД при проверке наличия штрафов по фотофиксации, кроме номера постановления, показывалось бы и место нарушения, и фото. Либо отсылать на указанный e-mail (возможно, потребуется регистрация). Письма для этого и нужны — знать, где произошло нарушение, ведь в большинстве случаев это просто невнимательность либо нововведенное ограничение».

В мае МВД распространило информацию, что появилась возможность получать «письма счастья» по электронной почте. На обновленном сайте МВД РБ появился «Личный кабинет», который (после регистрации) дает возможность использовать онлайн-сервис по проверке задолженностей по штрафам, получать уведомления о них в личный кабинет и на адрес электронной почты. Зарегистрировавшемуся лицу не требуется указывать регзнак принадлежащего ему авто, так как проверка производится по личному номеру собственника. В случае вынесения постановления собственнику, зарегистрированному на сайте, на адрес электронной почты приходит уведомление следующего содержания: «ГАИ вынесено постановление по факту фотофиксации нарушений скоростного режима. Дополнительную информацию можно получить в личном кабинете на сайте МВД». Постановление также можно скачать.

Осталась другое неудобство — оплаты. Штрафы по линии ГАИ оплачиваются исключительно посредством системы «Расчет» ЕРИП. Автомобилисты обратились в ГАИ с просьбой создать онлайн-сервис для оплаты штрафов с камер фотофиксации. Просили организовать открытый доступ к онлайн-сервисам камер фотофиксации и создать рабочее приложение для просмотра и оплаты штрафов с камер фотофиксации для упрощения данной процедуры.

В МВД напомнили, что сейчас разрабатывается мобильное приложение для владельцев смартфонов. Оно позволит оперативно получать необходимую информацию о различных аспектах деятельности ОВД. Судя по всему, проверку и оплату «писем счастья» могут организовать и в этом приложении.