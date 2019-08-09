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Что происходит с экс-президентом Кыргызстана: последняя информация

  • 9.08.2019, 12:09
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Что происходит с экс-президентом Кыргызстана: последняя информация
Алмазбек Атамбаев
Фото: EPA

Соратников Алмазбека Атамбаева допрашивают.

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев водворен в СИЗО ГКНБ на два месяца, его советник Фарид Ниязов задержан на двое суток, а других соратников допрашивают, сообщает «Радио Азаттык».

Первомайский районный суд заключил Атамбаева под стражу до 26 августа, удовлетворив ходатайство Генпрокуратуры. Бывший президент Атамбаев подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.43 (Соучастие в преступлении) и ч.2 ст.319 (Коррупция) УК КР. Атамбаев будет содержаться в СИЗО ГКНБ. В суде уточнили, что такая мера пресечения избрана в рамках досудебного производства по незаконному освобождению криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году.

Кроме того, его советник Фарид Ниязов задержан на 48 часов и водворен в ИВС. Его меру пресечения суд рассмотрит 10 августа. Как предполагается, он фигурирует в уголовном деле, связанном с событиями в Кой-Таше 7-8 августа, где был убит замкомандира «Альфы» Усен Ниязбеков и захвачены в заложники 6 сотрудников спецподразделения. Правоохранительные органы пока не раскрывают подробности дела.

Ночью была допрошена в качестве свидетеля официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева. В первой половине дня сотрудники МВД доставили на допрос депутатов Ирину Карамушкину и Асель Кодуранову. В каком качестве и в рамках какого дела, не сообщается. Известно, что их допрашивают в Следственной службе МВД. Также допрашиваются и другие сторонники Атамбаева.

Между тем, ГУВД распространило сообщение о том, что ночью в столицу прибыли «агрессивно настроенные» лица для дестабилизации ситуации. В результате было задержано 40 человек. Также, согласно сообщению ГУВД Чуйской области, в Беш-Кунгее неустановленные пока люди сожгли здание местного ПОМа.

Стало известно, что начато досудебное производство по факту захвата в заложники шести сотрудников ГКНБ в Кой-Таше. ГУВД Чуйской области распространило скриншоты с видеозаписей, сделанных 7 августа внутри дома Атамбаева, с изображением нескольких человек, которые подозреваются по этому делу. «Личности некоторых установлены», - отметили в милиции.

7-8 августа в Кой-Таше проходили «мероприятия по принудительному приводу Алмазбека Атамбаева на допрос». По последним данным Минздрава, в результате конфликта, возникшего на месте, пострадали десятки человек, один сотрудник спецподразделения «Альфа» Усен Ниязбеков погиб. В больницах остается 20 человек, в том числе начальник ГУВД Чуйской области Самат Курманкулов, получивший удар камнем по голове.

Сегодня в Бишкеке состоялись похороны Усена Ниязбекова. Стало известно, что ему посмертно присвоено звание полковника.


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