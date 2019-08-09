Независимая газета подала в суд на «совет депутатов» за отказ в аккредитации журналистов 1 9.08.2019, 12:23

В практике суда такое дело будет рассматриваться впервые.

Как сообщил журналистам председатель Экономического суда Брестской области Сергей Кулак, на этой неделе в суд поступило заявление и материалы к нему от частного предприятия «Медиа-Ганцевичи», пишет сайт baj.by.

Заявление касается отказа Ганцевичского районного «совета депутатов «в аккредитации сотрудников негосударственной региональной газеты «Ганцавіцкі час», издателем которой является ЧПТУП «Медиа-Ганцевичи».

В практике суда такое дело будет рассматриваться впервые.

В этом году в марте редакция газеты «Ганцавіцкі час» направило в местные райисполком и районный «совет депутатов» письмо с просьбой аккредитовать сотрудников издания для освещения деятельности этих органов власти.

Однако руководство местной «вертикали» отказало в аккредитации, сославшись на то, что в районе уже есть одно средство массовой информации - газета «Советское Полесье», учредителем которой является Ганцевичский райисполком.

Кроме того, в ответе утверждается, что в Ганцовичском райисполкоме не предусмотрен порядок проведения и получения аккредитации. Подобная формулировка содержится и в ответе, который редакция «ГЧ» получила из районного «совета депутатов»: там журналистам издания также отказали в аккредитации, так как ее порядок этим учреждением «не определен».