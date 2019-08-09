США хотят переместить часть войск из Германии в Польшу 9.08.2019, 12:20

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Польша успешно выполняет свои обязательства по расходам на оборону перед НАТО.

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер заявила о возможности перемещения американских войск из Германии в Польшу.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Польша выполняет обязательства по расходам на оборону перед НАТО на уровне 2% ВВП. Германия этого не делает. Нам хотелось бы, чтобы американские войска были передислоцированы из Германии в Польшу", - написала она в своем Twitter.

В июне в Вашингтоне президент США Дональд Трамп и президент Польши Анджей Дуда подписали оборонное соглашение, согласно которому еще 1000 американских военных должны разместить в Польше на ротационной основе.

Трамп объяснил, что солдаты могут быть переведены из Германии или из другого места. "Мы не будем перебрасывать дополнительных военнослужащих в Европу", - сказал он.

Сейчас в Польше на ротационной основе находятся около 4500 американских военных.