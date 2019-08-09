Уникальные особенности туристов со всего мира, по которым можно узнать их национальность 9.08.2019, 12:44

Простые советы, чтобы определить, кто перед вами.

Немецкий исследователь Г. Ган определил 6 типов туристов. Конечно же, такая типология присуща людям любой национальности, но если присмотреться, то можно найти особенности в поведении путешественников из какой-то конкретной страны. Как думаете, просто ли отличить испанца от итальянца? Если знать небольшие хитрости, то вы больше не будете путаться в этом вопросе.

AdMe.ru уверен, что у каждой нации есть своя изюминка, по которой все же можно определить, что человек приехал из той или иной страны.

Американцы

Американцев вполне можно распознать по акценту. Но как понять, что перед тобой американец, не заговорив с ним? Вот несколько их отличительных черт:

Они всегда носят кроссовки — это их любимая обувь.

Американцы часто носят с собой кружку-непроливайку или бутылку с водой, которая пристегнута к рюкзаку, и объем зачастую больше 1 л.

Если вы видите, что вам навстречу идет мужчина в кепке, при этом его походка слегка подпрыгивающая, а руки расслабленно мотаются из стороны в сторону, то перед вами американец.

Их часто можно определить еще и по тому, что они любят есть гамбургеры или сэндвичи, особенно на ходу.

И конечно, куда же без их фирменной улыбки.

Китайцы

Для не азиатов очень сложно найти различия между китайцами, японцами и корейцами. Но мы попытались выделить пару пунктов, которые характеризуют именно китайцев:

Они любят путешествовать группами: чем больше, тем лучше.

Они очень шумные, и это скорее объясняется особенностью их языка. Китайский — тональный язык, и в зависимости от того, с какой интонацией будет сказано слово, будет меняться его значение.

Они обожают светловолосых людей с голубыми глазами и прямыми (по их мнению) носами. Поэтому китайцы часто без разрешения фотографируют европейцев.

Итальянцы

Многие путают испанцев и итальянцев. Однако различия все же есть:

Одеваются итальянцы исключительно по случаю. То есть если они в ресторане, то одежда классическая, а если в походе, то они будут одеты не просто в спортивную, а специальную походную одежду. К примеру, американцы в ресторане будут в кроссовках и футболке, как и всегда.

Итальянец почти всегда носит классические туфли и небольшую сумочку через плечо, обязательно брендовую.

Все фрукты и овощи, перед тем как их съесть, итальянец очистит от кожуры, даже если это абрикос или помидор.

Они обожают посещать музеи.

Почти всегда носят солнцезащитные очки, даже если на улице пасмурно, иногда их не снимают и в помещении.

Просто не способны спокойно стоять в очереди. Если вы видите огромную очередь и где-то посередине она сбилась в кучку, то будьте уверены: это итальянцы.

Испанцы

Вот как понять, что перед вами испанцы:

Они предпочитают путешествовать всей семьей, даже если это очень большая семья.

Яркие наряды всегда и везде.

Если экскурсионный автобус долго ждет кого-то из группы, то будьте уверены: опаздывают именно испанцы.

Испанцы всегда целуются при встрече (два раза в правую и левую щеку). Даже с малознакомыми людьми.

Если поздно ночью в бар пришел взрослый с ребенком, это испанец. Они таскают за собой детей (и грудных тоже) повсюду, даже ночью.

Если иностранец внезапно начал сюсюкаться с ребенком прохожего, то это испанец. Они обожают детей.

Немцы

Многие привыкли считать, что немцы очень пунктуальны и любят разные правила. А можно ли определить немца по внешнему виду? Вот несколько советов:

Если речь идет об экскурсиях или походах, немцы никогда не обходятся без любимой термокуртки, которую носят независимо от погодных условий.

Очень часто семейные пары из Германии предпочитают так называемый Partnerlook, когда пара надевает одинаковую одежду. Самый яркий пример этому — одинаковые красные ветровки как символ единства (да, у немцев особая любовь к курткам и красному цвету).

Если видите, что мужчина идет в красной ветровке, ест бутерброд или булочку с сосиской, а в другой руке у него газированная вода (а лучше шнапс), лицо его при этом угрюмо, то скорее всего это немец.

У немцев указательный жест выглядит так, будто они изображают рукой пистолет и его дулом указывают на объект.

Еще они очень трудно воспринимают иронию и сарказм.

Киприоты

Чем же киприоты отличаются от греков? Оказывается, у них своя специфическая жестикуляция:

Киприот в знак отрицания цокает, поднимает брови, закрывает глаза и кивает как бы вверх — все это одновременно.

Как бы жарко ни было, мужчина родом с Кипра всегда будет в штанах и рубашке с длинными рукавами, а женщина — в закрытом платье.

Если киприот хочет выразить возмущение, то сделает резкий выпад правой ладонью вверх, при это пожимая плечами и кривя губы.

А если хочет показать восхищение сообразительностью собеседника, то он подносит указательный палец к виску и аккуратно стучит по нему.

Если вы слышите цоканье из толпы, знайте: это киприот в раздумьях, в какое кафе ему пойти.

Бразильцы

А вот что отличает ярких бразильцев от всех остальных:

Женщины обожают носить легинсы.

Если вы видите улыбающегося человека с брекетами и бутылкой колы в руках, это бразилец.

Мужчины предпочитают носить футболки с символикой их любимого футбольного бразильского клуба.

Русские

Казалось бы, русских распознать проще, чем всех остальных. Но в последнее время они стараются не особо выделяться среди других туристов. И все же некоторые особенности не утаишь:

Многие просто-напросто забывают вынимать ложку из чашки, после того как размешали сахар в напитке.

Где бы русская женщина ни была, будь то пляж, поход, музей или ресторан, она всегда ухожена и в лучшем наряде, обязательно с аксессуарами.

Во время приема пищи в заведении выкладывают на стол свои телефоны.

Если видите, что во время фуршета человек старается положить себе в тарелку побольше еды и это не китаец и не американец, то это русский.

Характерным признаком жителей стран СНГ является след на левой руке от прививки БЦЖ.

Конечно, большинство особенностей стереотипно, но по этим ярким примерам вы сможете определить национальность путешественника.