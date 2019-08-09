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«Лига Кремля»: как Москва финансирует правящую партию Италии

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  • 9.08.2019, 13:08
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«Лига Кремля»: как Москва финансирует правящую партию Италии
Маттео Сальвини

Обнаружены новые факты о взаимодействии «Лиги Севера» с Москвой.

The Insider в совместном расследовании с Bellingcat и BuzzFeed News удалось обнаружить новые подтверждения финансирования Россией «Лиги Севера» и ее лидера Маттео Сальвини. Сегодня мы публикуем первую часть расследования.

Маттео Сальвини, министр внутренних дел Италии и заместитель премьер-министра Италии, руководит крайне правой «Лигой Севера» — одной из двух партий правящей коалиции. Сальвини не скрывает своих пропутинских взглядов: он гулял в майке с Путиным по Красной площади и открыто выступает за отмену санкций. Некоторые основания для этой романтической любви к Кремлю прояснились после публикации расследования L’Espresso и Buzzfeed News о переговорах советника Сальвини — Джанлуки Савоини — о финансировании «Лиги Севера» Россией. 18 октября 2018 года в «Метрополе» в Москве прошла встреча, в которой участвовали два итальянца и три россиянина. Переговоры, часть которых попала на аудио (полная расшифровка здесь), касались сделок по поставкам нефти, организованных таким способом, чтобы часть средств — десятки миллионов евро — досталась партийной казне, с тем чтобы помочь «Лиге Севера» на выборах в Европарламент. По результатам тех публикаций итальянская прокуратура начала расследование, Савоини и другие два итальянских участника переговоров — юрист Джанлука Меранда и финансовый консультант Франческо Вануччи — подозреваются в участии в коррупционной сделке. Они уже подтвердили факт встречи, но заявили, что сделка так и не состоялась. Эта сделка, возможно, и не состоялась, но значит ли это, что «Лига Севера» не получила российское финансирование?

В новом совместном расследовании The Insider, Bellingcat и BuzzFeed News удалось установить серию подозрительных поездок Савоини и другого советника Сальвини Клаудио Д'Амико, которые в течение последних двух лет попеременно летают в Москву с такой частотой, будто бы ведут какой-то челночный бизнес. В одном только 2018 году Савоини летал в Москву как минимум 14 раз. Но никакого видимого бизнеса, требующего стольких поездок, ни у Савоини, ни у Д'Амико нет. Зачем тогда нужны были эти поездки?

Поездки Савоини и Д'Амико

Данные о полетах обоих итальянцев Bellingcat получил из базы бронирования авиабилетов. В 2015 году Савоини летал в Россию 5 раз, в 2016-м — 9, в 201-м7 — 7 раз, а в 2018-м число его перелетов резко увеличивается:

Итальянская газета La Repubblica сообщала в июле, что 25 сентября прошлого года Савоини также встречался в Риме с Александром Дугиным, крайне правым политиком, и что встреча эта состоялась сразу после возвращения Савоини из Москвы. Перелеты подтверждают — о 24 сентября он прилетел из Москвы в Рим рейсом SU2404.

Савоини также сфотографировали с Дугиным за день до встречи в Метрополе, 17 октября, а в аудиозаписи встречи он говорит другим итальянским участником, что «Александр» считает его — Савоини — главным связующим звеном между Италией и Россией. Дугин и правда так считает, об этом можно судить по его письмам, взломанным еще в 2015 году. В его аналитической записке «Крайне правые в Европе» он выделяет Савоини среди тех политиков, кто «с симпатией относится к Православию, поддерживает Россию и Путина, последовательно стоит на антиамериканских и антиантлантистских позициях».

Савоини сопровождал Сальвини в нескольких поездках в Россию, включая три поездки между октябрем 2014 года и февралем 2015 года, а также в ноябре 2016 года и марте 2017 года на подписание соглашения о сотрудничестве с «Единой Россией». Также оба итальянца, нарушая украинский закон, летали в аннексированный Крым в 2014 и в 2016 году.

Как минимум в одной из поездок в Крым Сальвини и Савоини сопровождал Клаудио Д'Амико, партнер Савоини по бизнесу (в 2016 году они соосновали в России консалтинговую компанию «Орион»). Как и Савоини, Д'Амико летал в Россию каждые пару недель. И не только в Москву — в одной из своих поездок они вместе летали в Чечню. Любопытно, что поездки обоих не отражаются в базе «Мигрант». Это означает либо, что российские власти удалили эти записи из базы, либо, что их встречали на границе и проводили в обход паспортного контроля (как было, например, с похищенным таджикским активистом Шарофиддином Гадоевым или с сербскими боевиками, которых ГРУ наняло для переворота в Черногории). Но поскольку в базе нет записей и за 2015 год, а трудно предположить, что тогда уже у Савоини и Д'Амико было столь тесное партнерство с Кремлем, видимо, записи были убраны из базы постфактум.

Но еще более интересно, что в базе перелетов нет сведений о как минимум двух перелетах Савоини из России в Италию (хотя перелеты в Россию видны), и как минимум в одном случае, когда присутствие Савоини в России можно проследить по его соцсетям, перелетов не видно вообще — это указывает на то что он, вероятно, пользовался бизнес-джетами, которые не видны в системе бронирования. Так почему же Савоини и Д'Амико так часто летали в Россию и почему предпочитали возвращаться на бизнес-джетах?

Недавно издание Il Fatto со ссылкой на два источника сообщило о курьезном инциденте, произошедшем с Савоини весной 2016 года, когда он в отеле «Меридиан» в Париже встретился с марокканским лоббистом, гендиректором агенства «Map», который передал ему внушительный сверток. Согласно источникам, в свертке было 150 тысяч евро. Савоини со свертком поспешил в туалет в бистро, располагавшемся неподалеку, чтобы пересчитать деньги, но там столкнулся с выходящим клиентом и сверток упал, деньги рассыпались на мокром полу. Савоини стал подбирать их и очищать одну купюру за другой. Соблюсти конспирацию не удалось.

Если Савоини действительно предпочитал получать деньги за лоббистские услуги наличными, то становятся понятны и его частые перелеты, и то, почему обратно он предпочитал летать частными рейсами.


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