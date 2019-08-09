закрыть
9 августа 2019, пятница, 16:26
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Во время «Хавьера» молодые люди в Минске превратили лужу в «море»

  • 9.08.2019, 13:24
  • 2,821
Во время «Хавьера» молодые люди в Минске превратили лужу в «море»
Фото: tut.by

Пловцов засняли сотрудники одного из офисов.

Вчера в Минск пришел Xaver. Город залило, часть улиц превратилась в реки. Многим это доставило немало неудобств, однако нашлись те, кто и в такой ситуации отыскал плюсы. Например, на улице Васнецова парень и девушка весело плавали в луже, пишет tut.by.

Пловцов засняли сотрудники одного из офисов на улице Васнецова. Было это после полудня, когда улицу уже сильно залило.

— Вода тут стояла сантиметров 30, — рассказывает читатель Андрей. — Парень и девушка приехали на машине. Девушка была в купальнике. Достали спасательный круг — и стали плавать. Видимо, снимали видео, чтобы хайпануть.

По словам Андрея, купались молодые люди недолго. Да и «море» на Васнецова быстро исчезло.

— После обеда приехало МЧС, спасали какую-то машину и прочистили ливневку, — продолжает собеседник. — Поэтому к четырем дня воды у нас уже не было.

Андрей говорит, что в «море» их улица превращается уже второй раз. Топило ее два года назад во время самого сильного дождя, который был в Минске за всю историю метеонаблюдений. А вот пловцов тут собеседник встретил впервые, хотя их снимки уже активно расходятся по соцсетям.


популярное за неделю

Мнение

Дроздовскому мечтателю готовят батискаф
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф Владимир Халип
Начало
Начало Галина Сидорова
Лукашенко не поможет Зеленскому
Лукашенко не поможет Зеленскому Виталий Портников
Советикусы последнего поколения
Советикусы последнего поколения Ирина Халип