Во время «Хавьера» молодые люди в Минске превратили лужу в «море» 9.08.2019, 13:24

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Фото: tut.by

Пловцов засняли сотрудники одного из офисов.

Вчера в Минск пришел Xaver. Город залило, часть улиц превратилась в реки. Многим это доставило немало неудобств, однако нашлись те, кто и в такой ситуации отыскал плюсы. Например, на улице Васнецова парень и девушка весело плавали в луже, пишет tut.by.

Пловцов засняли сотрудники одного из офисов на улице Васнецова. Было это после полудня, когда улицу уже сильно залило.

— Вода тут стояла сантиметров 30, — рассказывает читатель Андрей. — Парень и девушка приехали на машине. Девушка была в купальнике. Достали спасательный круг — и стали плавать. Видимо, снимали видео, чтобы хайпануть.

По словам Андрея, купались молодые люди недолго. Да и «море» на Васнецова быстро исчезло.

— После обеда приехало МЧС, спасали какую-то машину и прочистили ливневку, — продолжает собеседник. — Поэтому к четырем дня воды у нас уже не было.

Андрей говорит, что в «море» их улица превращается уже второй раз. Топило ее два года назад во время самого сильного дождя, который был в Минске за всю историю метеонаблюдений. А вот пловцов тут собеседник встретил впервые, хотя их снимки уже активно расходятся по соцсетям.