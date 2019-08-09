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Экс-«мэра» Жодино обвиняют в совершении «преступлений против интересов службы»

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  • 9.08.2019, 13:52
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Экс-«мэра» Жодино обвиняют в совершении «преступлений против интересов службы»
Юрий Шарый
Фото: zhodinonews.by

Ему также инкриминируют получение взяток.

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего председателя Жодинского горисполкома, сообщает tut.by.

Бывшего «мэра» Жодино обвиняют в совершении ряда преступлений против интересов службы, в том числе связанных с обеспечением безосновательного перечисления денежных средств в особо крупном размере предпринимателям, с которыми поддерживал дружеские отношения.

Кроме того, бывший «мэр» Жодино обвиняется в получении взяток в крупном и особо крупном размере.

«За незаконные вознаграждения он благоприятно решал вопросы в интересах частных организаций-застройщиков о строительстве многоквартирных жилых домов в Жодино, обеспечении максимальной их этажности и минимизации обременений по передаче в коммунальную собственность квартир в возводимых домах», — рассказали в ведомстве.

Действия 57-летнего обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 426 (Превышение служебных полномочий), ч. 3 ст. 430 (Получение взятки) Уголовного кодекса Беларуси. К нему применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, в качестве обвиняемых привлечены двое граждан, участвовавших в передаче взяток.

Председатель Жодинского горисполкома был задержан сотрудниками ГУБОПиК МВД и УВД Миноблисполкома непосредственно после получения очередной взятки.

В ходе следствия также обнаружены и изъяты ранее полученные им незаконные вознаграждения.

Напомним, председателя Жодинского горисполкома Юрия Шарого задержали в октябре прошлого года по подозрению в коррупции. В СК отметили, что он был задержан сотрудниками ГУБОПиК МВД и УВД Миноблисполкома непосредственно после получения очередной взятки.


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