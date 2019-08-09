Парень из Молодечно стал чемпионом мира по MMA 1 9.08.2019, 14:05

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Фото: Facebook Michael Rumiantsau

Глебу Карытько нет и 18-ти.

Парень из Молодечно Глеб Карытько стал чемпионом мира по MMA (WMMAA & IMMAF) до 18 лет в полутяжелом весе (до 93 кг) в категории юношей 16−17 лет, пишет tut.by.

Соревнования проходили 3−4 августа в римской арене PalaPellicone. Вторую и третью строчку в этой категории заняли российский и казахстанский спортсмены. Глеб стал единственным спортсменом из Беларуси, взошедшим на подиум этих ежегодных соревнований.

«Я историю Глеба знаю не понаслышке и знаю, как усердно работал этот парень (в том числе жертвуя летними каникулами и всеми остальными соблазнами, которых так много в его возрасте), ради того чтобы proudly represent («с гордостью представить». — Прим.) Беларусь на первенстве мира!

История действительно интересная, ведь государство не потратило ни копейки на его развитие: все благодаря родителям и тренерам, которые вырастили уже не первого чемпиона. Растет еще один underdog», - написал в своем Facebook Михаил Румянцев.