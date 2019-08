Танцующий какаду стал звездой Сети 9.08.2019, 14:14

1,184

Его поведение заинтересовало ученых.

Желтохохлый попугай по кличке Снежок стал объектом исследования нейробиологов благодаря своему танцевальному таланту, пишет сайт gismeteo.ru.

Хозяйка попугая Ирена Шульц обратила внимание на то, что ее питомец неплохо двигается в такт музыке, один из таких танцев женщина выложила в Сеть. Танцующий какаду привлек внимание ученых, они записали на видео несколько танцев попугая. Выяснилось, что Снежок, действительно, знает танцевальные движения и чувствует ускорение и замедление музыки.

Исследование танцев птицы опубликовано в журнале Current Biology.

Попугаю предложили треки Girls Just Wanna Have Fun Синди Лопер и Another One Bites the Dust группы Queen, каждый из которых проигрывался трижды. Под эти песни Снежок танцевал в одиночестве. По записям стало очевидно, что попугай знает 14 танцевальных движений и два движения сложных, сочетание двух простых. Под одну и ту же мелодию Снежок танцевал не одинаково, без привязки к определенным характеристикам музыки.

В доступе есть видео талантливого Снежка. Он, действительно, неплохо танцует!