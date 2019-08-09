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США готовы продать Украине комплексы Javelin

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  • 9.08.2019, 14:25
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США готовы продать Украине комплексы Javelin

Правительства стран обсуждают условия.

Временный поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор сообщил о том, что страны согласовывают условия дополнительных поставок противотанковых ракетных комплексов Javelin для украинских военных, пишет zn.ua.

"Мы готовы продать это вооружение Украине. Два правительства согласовывают условия", - сказал Тейлор в пятницу в Киеве, отвечая на вопрос о возможной поставке ПТРК в Украину.

В ноябре 2017 года Сенат США одобрил проект закона о "Бюджете США на 2018 год на потребности национальной обороны", предусматривающий возможность предоставления Украине $ 350 млн военной помощи, включая поставки летального оборонного вооружения. В марте 2018 года Госдепартамент США одобрил продажу Украине 37 единиц ПТРК Javelin и 210 ракет к ним на $ 47 млн. По данным украинской стороны, поставка американских ПТРК в Украину была обеспечена на условиях, что оборонное вооружение не будет использоваться на линии столкновения на Донбассе.

В апреле пятый президент Украины Петр Порошенко подтвердил поставку в Вооруженные силы Украины противотанковых ракетных комплексов Javelin из США. 22 мая были осуществлены первые пуски в Украине ракетных комплексов Javelin.


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