США готовы продать Украине комплексы Javelin 1 9.08.2019, 14:25

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Правительства стран обсуждают условия.

Временный поверенный США в делах Украины Уильям Тейлор сообщил о том, что страны согласовывают условия дополнительных поставок противотанковых ракетных комплексов Javelin для украинских военных, пишет zn.ua.

"Мы готовы продать это вооружение Украине. Два правительства согласовывают условия", - сказал Тейлор в пятницу в Киеве, отвечая на вопрос о возможной поставке ПТРК в Украину.

В ноябре 2017 года Сенат США одобрил проект закона о "Бюджете США на 2018 год на потребности национальной обороны", предусматривающий возможность предоставления Украине $ 350 млн военной помощи, включая поставки летального оборонного вооружения. В марте 2018 года Госдепартамент США одобрил продажу Украине 37 единиц ПТРК Javelin и 210 ракет к ним на $ 47 млн. По данным украинской стороны, поставка американских ПТРК в Украину была обеспечена на условиях, что оборонное вооружение не будет использоваться на линии столкновения на Донбассе.

В апреле пятый президент Украины Петр Порошенко подтвердил поставку в Вооруженные силы Украины противотанковых ракетных комплексов Javelin из США. 22 мая были осуществлены первые пуски в Украине ракетных комплексов Javelin.