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Имеющего вид на жительство россиянина высылают из Беларуси на пять лет

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  • 9.08.2019, 14:41
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Имеющего вид на жительство россиянина высылают из Беларуси на пять лет
Владимир Траутер

Гомельский областной суд подтвердил высылку из страны Владимира Траутера.

8 августа судебная коллегия Гомельского областного суда оставила в силе решение суда Буда-Кошелевского района о высылке жителя агрогородка Губичи Владимира Траутера. Имеющего вид на жительство россиянина выслали из страны на пять лет в интересах общественного порядка, пишет «Гомельская весна».

38-летний мужчина родился в Казахстане, в 1993 году семья переехала в Беларусь. Здесь он создал семью, жена и несовершеннолетний сын граждане Беларуси, работал животноводом в КСУП «Губичи», по месту работы характеризовался положительно.

20 апреля начальник ОВД Буда-Кошелевского райисполкома Виталий Подзерун уведомил мужчину «о высылке путем добровольного выезда из Республики Беларусь в интересах общественного порядка». Жалоба в управление по гражданству и миграции УВД Гомельского облисполкома результата не принесла – 17 мая начальник областной милиции Александр Васильев оставил жалобу без удовлетворения.

Все дело в том, что 24 февраля мужчина утром ехал на авто в магазин за сигаретами и попался ГАИшникам с остаточным алкоголем в крови. Он лишен права вождения на 3 года, штраф оплачен полностью. Ранее его штрафовали за езду на гужевой повозке без фликера и за разговоры по мобильнику за рулем. Известно, когда высылка стала достоянием деревни, местные жители даже подписи собрали в его поддержку. Ходатайство в его поддержку также написал руководитель хозяйства.

Представлявший в областном суде интересы высылаемого правозащитник Леонид Судаленко после апелляционной инстанции заявил, что государственные агенты в очередной раз чрезмерно вмешались в частную жизнь конкретной семьи.

«Решение о высылке из Беларуси иностранного гражданина явно принято без учета интересов его семьи и интересов несовершеннолетнего ребенка. Известно, что ежегодно, только по линии МВД в стране фиксируется от 3-х до 4-х миллионов правонарушений. Практически каждый второй белорус – правонарушитель. Высылаемый не совершил того, за что к нему нужно применить «высшую меру». Он живет обычной сельской жизнью, ее нормами и правилами поведения», - заявил правозащитник.

Высылаемый мужчина говорит, что прожил в Беларуси большую половину своей жизни, а в России у его никого нет. "В случае высылки, моя семья не выдержит такого испытания, да и я не представляю и не вижу смысла своей дальнейшей жизни", - заявил после апелляции россиянин.

Напомним, 13 августа в Гомельском областном суде будет рассматриваться аналогичная апелляционная жалоба имеющего вид на жительство гражданина России жителя Хойник, которого высылают из страны на 10 лет в интересах общественного порядка.


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