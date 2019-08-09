Экс-президент Кыргызстана Атамбаев арестован до 26 августа 9.08.2019, 14:46

Алмазбек Атамбаев

Фото: belnaviny.by

Ему официально предъявлено обвинение в коррупции.

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев арестован до 26 августа, на время проведения следственных мероприятий по его делу он помещен в следственный изолятор Госкомитета по национальной безопасности. Такую меру пресечения, как сообщило информагентство 24.kg, избрал на выездном заседании в ночь на пятницу, 9 августа, Первомайский районный суд Бишкека, пишет «Немецкая волна».

Как заявил журналистам адвокат экс-президента Сергей Слесарев, его подзащитному предъявлено официальное обвинение в коррупции. Речь идет об уголовном деле по факту незаконного освобождении "вора в законе" Азиза Батукаева. Слесарев назвал это обвинение необоснованным. "Как оно может быть обоснованным, если моего подзащитного приглашали в качестве свидетеля, но так и не допросили? Ему сразу вручили уведомление о подозрении. Это сценарий, который планировался изначально", - утверждает адвокат. Он не стал отвечать на вопрос, ожидается ли, что Атамбаеву предъявят другие обвинения.

Алмазбек Атамбаев был президентом Кыргызстана с 2011 по 2017 годы. В конце июня 2019 года парламент лишил его неприкосновенности. 7 августа правоохранители дважды пытались взять штурмом резиденцию Атамбаева в селе Кой-Таш. В ходе начавшихся беспорядков пострадало около 45 человек, замкомандира спецназа ГКНБ "Альфа" получил огнестрельное ранение и впоследствии скончался, а шесть спецназовцев оказались в заложниках у сторонников Атамбаева.

После событий 7 августа глава Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что у Атамбаева, оказавшего вооруженное сопротивление спецназу ГКНБ, изменится процессуальный статус - бывший свидетель по ряду уголовных дел становится подозреваемым в тяжком преступлении.

8 августа спецоперацию по задержанию Атамбаева предприняли спецподразделения МВД. В Кой-Таш были стянуты около 3000 сотрудников милиции и спецтехника. После двухчасового противостояния милиции Атамбаев сдался. Попытку митинга его сторонников вечером того же дня в центре Бишкека жестко подавили сотрудники силовых структур. Против митингующих применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ.