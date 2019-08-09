100 тысяч рассерженных граждан 9.08.2019, 14:55

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ФОТО: ТАСС

В России петиция за прекращение дела о «массовых беспорядках» быстро набирает сторонников.

Мы вместе делаем честную журналистику. Cейчас в России происходят события, о которых мало просто рассказывать. Они требуют активного выражения позиции, пишет «Новая газета».

Речь идет об уголовном деле, возбужденном после мирной акции 27 июля, которую следствие трактует как «массовые беспорядки».

На самом деле это формальный повод для разворачивания кампании политических репрессий, ответом на которую должна быть кампания гражданской солидарности.

СМИ опубликовали петицию, которую можно прочитать и подписать на сервисе change.org. Вот ее главная мысль:

«Вопреки Конституции России граждане, мирно защищавшие свои права, подвергнуты сейчас уголовному преследованию за свои убеждения.

Уголовное преследование не может быть методом сведения счетов со своими политическими оппонентами и провоцирует дальнейшую эскалацию гражданского конфликта в России.

Требуем прекратить дело о массовых беспорядках в Москве 27 июля 2019 года в связи с явным отсутствием события преступления».

Петицию подписали уже более 100 тысяч человек. Среди них музыкант Мирон Oxxxymiron Федоров, режиссеры Кирилл Ненашев, Ольга Синяева, Мария Мускевич, писатель Марина Вишневецкая, политики и политологи Евгений Ройзман, Любовь Соболь, Екатерина Шульман, Мария Снеговая, правозащитники Дмитрий Краюхин, Андрей Юров, Лидия Шульгина, журналисты Зоя Светова, Елизавета Осетинская, Евгения Альбац, Константин фон Эггерт, профессор Гасан Гусейнов, авиаэксперт Вадим Лукашевич и многие другие. Наверняка есть и те, кто подпишет, как только выйдет из спецприемника.

Пришло время, когда соучастниками становимся мы все.