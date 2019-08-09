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Николай Соляник: Лукашенко надо было спокойно уйти еще в 2010 году

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  • 9.08.2019, 15:57
Николай Соляник: Лукашенко надо было спокойно уйти еще в 2010 году
Николай Соляник

Маленькие зарплаты и пенсии, а также беззаконие властей - главные проблемы Гродненского региона.

Об этом заявил лидер Белорусского Национального Конгресса в Гродно Николай Соляник. Политик рассказал пресс-службе БНК о ситуации в областном центре:

- Проблемы – огромные! Беззаконие, суды не работают, нет выборов, маленькие зарплаты, которых не хватает на минимальные нужды людям. Пенсий никогда таких мизерных как сейчас не было, есть люди которые по 300 рублей получают.

- Гродно находится недалеко от границы. Как часто люди покидают город в поисках нового места работы и жительства?

- Чтобы не быть голословным, расскажу о последних случаях. У меня два близких товарища, у одного двое детей, у второго маленький ребенок. Они поехали работать в Польшу, чтобы прокормить свои семьи. У меня десятки знакомых людей, которые уехали в Польшу.

- А что говорят ваши соседи, коллеги, обычные жители Гродно?

- Многие понимают, что корень проблем — несменяемость власти, отсутствие выборов. Лукашенко надо было, если бы он хотел остаться в истории, спокойно уйти еще в 2010 году, тогда бы люди забыли о многих негативных моментах, связанных с его правлением, многое простили бы. Он мог бы остался в памяти как первый президент, который даже иногда пытался что–то хорошее сделать для страны.

Я всегда свои публичные выступления начинаю с того, что прошу прощения у присутствующих, за то что в 1994 году искренне поверил этому человеку, агитировал за то, что я ошибался. Таких как мы, действительно много было, мы верили ему, мы ошиблись тогда и в том числе и из-за нас этот человек привел нашу страну к тому, что имеем сегодня.

- Вы собираетесь участвовать в «парламентской компании»?

- Все мы знаем, как у нас проходят «выборы». Даже если на моем месте был бы Иисус Христос, то в данной ситуации, он бы не прошел ни по одному округу. Мы используем эту кампанию, чтобы пообщаться с людьми, показать альтернативу диктатору. Хотя бы месяц будет возможность пообщаться с людьми на улице без штрафов, побеседовать с народом.

Главная задача у нас в городе – объединить оппозицию, всех, кто выступает за смену власти, и мы по этому пути уже идем.

БНК назвал свои основные цели: смена власти, обеспечение достойной работы и оплаты труда в Беларуси, закрытие АЭС. Он все важны, но в первую очередь, нам нужно добиться возвращения народу права выбора. Что касается АЭС, то меня беспокоит то, что реактор для Беларуси изготовлен в России. Мы знаем, какие нарушения были при их изготовлении. Если бы строительство доверили другим фирмам, более серьезным, которые не допускают просчеты, наверное, так бы остро вопрос не стоял. А поскольку рeактор для АЭС изготовляют российские специалисты, а строительство ведут наши, опасения обоснованы.


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