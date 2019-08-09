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Фермеры: Скоро и голубику под ноги выбрасывать будем

  • 9.08.2019, 16:15
Фермеры: Скоро и голубику под ноги выбрасывать будем

Нынешний ягодный сезон показал, как реально живут фермеры в Беларуси.

Пока столинские фермеры жалуются на низкую цену на помидоры, у лунинчан – свои слёзы, пишет сайт «Медиа-Полесье».

Клубничный пролёт

Для многих этот год в очередной раз доказал, что перспектив у клубничного дела нет: ягоды насадили столько, что только под ноги и выбрасывать. Смысл выращивать 2-3 сотки, если у фермеров по 15-20 гектаров? Так, как раньше, когда эти пару соток были хорошим финансовым подспорьем, уже однозначно не будет. Скупщик приедет на место и сразу же возьмёт нужный объём и качество. Пускай и чуть дороже. Многие «мелкие» клубничники признаются, что конкурировать с фермерами для них бессмысленно.

Однако, не весьма рады клубничной выручке и сами фермеры. Как рассказал один из них, вложений в клубнику тоже идёт немало. Это если не выращивать, как большинство сельчан, – старыми соседскими саженцами, без полива и химобработок.

- Если хочешь вырастить качественный продукт, вложить нужно много, - уточняет собеседник.

Но вот продать по выгодной цене не получится. Почему? Фермер убеждён, что из-за тех, кто сдаёт на рынке по принципу «абы сдать», цена и падает: - Ни один скупщик не захочет платить даже за очень хороший товар в разы дороже, если в том же Дворце можно купить подешёвке сносную ягоду.

- Точно также и потребитель. Лишних денег ни у кого нет. Каждый ищет товар на свой кошелёк. Вот и получается замкнутый круг, что простые клубничники сбивают цену фермерам.

Малина дороже голубики. Это нонсенс

Пролетев с клубникой, многие лунинчане решили сменить выращиваемую культуру. Кто-то массово начал садить малину, кто-то ежевику, многие бросились в голубику.

И если с первыми двумя культурами не так затратно и хлопотно, то голубика требует очень много внимания и денег.

- Клубнику посадил, и она растёт. А если и погибнет один куст, то это не заметно. А с голубикой сложнее, то покраснеет, то пятнами покроется, а то и вовсе ни с того ни с сего засохнет. Сами саженцы голубики дорогие: от 2 долларов за куст – это не мало. Плюс нужен постоянный полив, это тоже затраты. И без химобработки сложно обойтись, - поясняет собеседник, который также решил заняться голубикой. И в этом деле этот год его разочаровал не меньше, чем с клубникой.

- Наблюдал картину: привозит семья пять вёдер голубики в Дворец. Скупщики кавказской национальности спрашивают, по чём те готовы отдать. И знаете, что они ответили? По пять рублей! Хотя другие спокойно в тот момент продавали по 8. Я был в шоке. Люди сами назвали такую цену. Ну да, это же не рубль, как с клубникой, а целых пять! Но и затрат же здесь в 5 раз больше. А скупщики, увидев, что за столько люди готовы отдать, выше пятёрки ценник и не подняли. Самое интересное, что сдавали им многие. Мне, например, непонятно, зачем вкладывать в это дело столько труда и средств, чтобы потом свой товар отдавать за копейки. Если вы сажали голубику, значит, наверняка должны были подумать и о рынках сбыта. Но вот выращивать, чтобы сдать на первом повороте, я этого не понимаю. Тем более, что это не клубника, она не потечёт до вечера, она может храниться несколько дней. А так получается, как с клубникой: насадить-то насадили, а не заработает никто. Скоро как с клубникой будет, под ноги выбрасывать будем. Вы посмотрите, в Дрогичине малину по 6,50 продают. Малина дороже голубики - это нонсенс.

В день до 100 баксов на чернике

А вот черничный сезон, как уверяют сборщики, в этом году удался.

- Разрешили использовать гребёнки, это сыграло на руку. За день без особого напряга вдвоём можно было насобирать по 5-6 больших вёдер ягоды. А если постараться – и того больше, - рассказывает лунинчанка, которая последний месяц буквально провела в лесу. – Да, ягода с листьями, не чистая, такую принимали дешевле. Но ведь руками столько никогда не соберёшь. А здесь, пускай цена и ниже на пару копеек, но из-за веса и выходит больше.

Женщина признаётся, что за день работы с мужем в лесу их заработок доходил до 100 долларов. Если повезёт найти нетронутую ягодную полянку.

- Но меньше 130 рублей мы никогда не приносили, - откровенничает собеседница и обращает внимание, что на клубнике в этом году столько заработать в день для неё было просто нереально.

- А тут никаких затрат, никаких вложений, хочешь денег – щипай, и всё.

Глядя на хайп с голубикой в округе, она смеётся: - Они продавали по 5 голубику, а я чернику по 3,80, но сколько они труда вложили и денег… Три-четыре выборки было у них, и всё, а я до сих пор в лес хожу… А на следующий год цены на эту голубику хорошо, если будут такие же, как на клубнику, а могут быть и ниже, куда её девать, если столько людей насадило…


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