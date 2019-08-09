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Известный рэпер Oxxxymiron призвал выйти на митинг «За честные выборы» в Москве

  • 9.08.2019, 16:20
Известный рэпер Oxxxymiron призвал выйти на митинг «За честные выборы» в Москве
Oxxxymiron
​Фото: Instagram

Он потребовал освобождения всех арестованных ранее участников протестов.

Известный российский рэпер Oxxxymiron призвал своих подписчиков в социальных сетях вместе с ним выйти на санкционированный митинг "За честные выборы", который пройдет на проспекте Сахарова в Москве 10 августа, пишет «Немецкая волна».

В своем обращении, размещенном в Twitter в пятницу, 9 августа, музыкант заявил, что хочет поддержать Юрия Дудя, и тоже выйдет на проспект Сахарова.

Oxxxymiron, отметил, что возможно для его подписчиков, как и для него самого это будет первый в жизни митинг. "Давайте вместе добиваться прекращения абсурдного и репрессивного уголовного дела о так называемых массовых беспорядках 27 июля и 3 августа. Беспорядков, которых на деле не было", - призвал он.

По словам музыканта, власть пытается поставить знак равенства между мирной, пусть и несанкционированной акцией, и вооруженным восстанием. И хочет "посадить таких студентов-идеалистов как 21-летний Егор Жуков (один из обвиняемых по делу о протестах 27 июля. - Ред.) на срок от трех до восьми лет за жест рукой или брошенный пластиковый стаканчик". Исполнитель перечислил имена всех арестованных по делу о протестах 27 июля, заявив, что все они должны быть освобождены, а их уголовные дела - прекращены.

Пост Oxxxymiron, у которого только в Twitter 1,3 млн подписчиков, за первые два часа посмотрели более 37 тысяч человек. Около 5 тыс. отметили пост, как "понравившийся". Днем ранее выйти на улицы Москвы в субботу, 10 августа, в качества жеста поддержки арестованных участников митинга и против злоупотреблений полицией призвал своих подписчиков популярный видеоблогер Юрий Дудь.

Митинг против полицейского произвола и в поддержку незарегистрированных оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму санкционирован московской мэрией. Организаторы рассчитывают на 100 тысяч участников.


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