Известный рэпер Oxxxymiron призвал выйти на митинг «За честные выборы» в Москве
- 9.08.2019, 16:20
Он потребовал освобождения всех арестованных ранее участников протестов.
Известный российский рэпер Oxxxymiron призвал своих подписчиков в социальных сетях вместе с ним выйти на санкционированный митинг "За честные выборы", который пройдет на проспекте Сахарова в Москве 10 августа, пишет «Немецкая волна».
В своем обращении, размещенном в Twitter в пятницу, 9 августа, музыкант заявил, что хочет поддержать Юрия Дудя, и тоже выйдет на проспект Сахарова.
Oxxxymiron, отметил, что возможно для его подписчиков, как и для него самого это будет первый в жизни митинг. "Давайте вместе добиваться прекращения абсурдного и репрессивного уголовного дела о так называемых массовых беспорядках 27 июля и 3 августа. Беспорядков, которых на деле не было", - призвал он.
Проспект Сахарова, 10 августа, 14:00.— Oxxxymiron (@norimyxxxo) August 9, 2019
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По словам музыканта, власть пытается поставить знак равенства между мирной, пусть и несанкционированной акцией, и вооруженным восстанием. И хочет "посадить таких студентов-идеалистов как 21-летний Егор Жуков (один из обвиняемых по делу о протестах 27 июля. - Ред.) на срок от трех до восьми лет за жест рукой или брошенный пластиковый стаканчик". Исполнитель перечислил имена всех арестованных по делу о протестах 27 июля, заявив, что все они должны быть освобождены, а их уголовные дела - прекращены.
Пост Oxxxymiron, у которого только в Twitter 1,3 млн подписчиков, за первые два часа посмотрели более 37 тысяч человек. Около 5 тыс. отметили пост, как "понравившийся". Днем ранее выйти на улицы Москвы в субботу, 10 августа, в качества жеста поддержки арестованных участников митинга и против злоупотреблений полицией призвал своих подписчиков популярный видеоблогер Юрий Дудь.
Митинг против полицейского произвола и в поддержку незарегистрированных оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму санкционирован московской мэрией. Организаторы рассчитывают на 100 тысяч участников.