Экспорт российского газа в Европу может резко сократиться 9.08.2019, 16:42

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Избежать этого практически невозможно.

Экспорт российского газа в Европу в августе нынешнего года может уменьшиться на 10%. Об этом пишет zn.ua со ссылкой на КоммерсантЪ.

Издание отмечает, поставки за первые шесть дней августа демонстрируют, что избежать спада экспорта в этом месяце будет почти невозможно.

По данным Газпрома, в среднем с начала этого месяца в Европу (без учета поставок по газопроводу Голубой поток в Турцию) поставлялось по 465 млн кубометров в сутки. Это примерно на уровне июля, но более чем на 22% ниже, чем в августе 2018 года, и почти на 12% ниже - чем в августе 2017-го.

"Это объясняется тем, что в прошлом году Газпром поставил рекорд по экспорту в августе (16,2 млрд кубометров), так как европейские потребители спешили заполнить газовые хранилища после холодной весны", - пояснили в издании.

Но в этом году, по данным Entsog (Европейская сеть операторов систем передачи газа – Ред.), европейские газовые хранилища заполнены на 84%, что на 3 п.п. ниже, чем максимум прошлого года, достигнутый к началу ноября.

Поэтому темпы закачки в ПХГ сокращаются, несмотря на то, что хранение газа в условиях сложившихся очень низких цен в Европе стало выгодным.