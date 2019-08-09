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Лионель Месси признан автором лучшего гола сезона-2018/19

  • 9.08.2019, 17:11
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Лионель Месси признан автором лучшего гола сезона-2018/19
Лионель Месси

За знаменитого футболиста проголосовало большинство болельщиков.

Аргентинский форвард "Барселоны" Лионель Месси признан автором лучшего гола сезона-2018/19. За его мяч со штрафного удара в ворота "Ливерпуля" в полуфинале Лиги чемпионов проголосовало большинство болельщиков, пишет pressball.by.

Также на звание автора лучшего гола претендовали: Исмаила Сарр ("Ренн"), Давид Фаупала ("Аполлон"), Педро Родригес ("Челси"), Энцо Мийо (сборная Франции U-17), Катерина Свиткова ("Славия"), Криштиану Роналду ("Ювентус"), Нани ("Спортинг" Лиссабон), Иван Ракитич ("Барселона") и Данилу (сборная Португалии).


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