Названы лучшие страны для семейного отдыха 9.08.2019, 17:21

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Несколько идеальных семейных курортов.

Сайт moya-planeta.ru отобрали места на планете, куда действительно хорошо поехать с ребенком. Критерии таковы: недолгий перелет и нерезкая смена климата, комфортный пляж и пологий заход в воду, семейно-ориентированные отели с анимацией, бейби-клубами и развитой инфраструктурой, развлечения и для взрослых, и для детей, интересные и доступные достопримечательности и красивая природа.

Как сказано выше, мы не рассматриваем дальние страны из-за утомительного перелета и экзотические — из-за потенциальных опасностей для детей. Удачный семейный отдых — это прежде всего безопасность, экология, правильный выбор отеля и соответствие внутренним ожиданиям, поэтому заранее определитесь, хотите ли вы сбежать от всех на необитаемый остров или оказаться в тусовочном месте. Мы постарались найти компромисс: небольшие курорты вблизи крупных туристических центров.

Испания: Коста-Дорада

Costa Dorada в переводе с испанского означает «золотое побережье». Так оно и есть: практически все побережье испанской провинции Таррагона представляет собой песочно-солнечный рай для семейного отдыха.

Море здесь неглубокое, заход удобный, плавный, многие пляжи Коста-Дорады отмечены международной наградой «Голубой флаг», а значит, можно не беспокоиться о чистоте воды и прибрежной зоны.

Каждая семья выбирает место по душе: для поездки с малышами подойдут более тихие районы — Ла-Пинеда или Миами-Плайя с зелеными парками; если боитесь заскучать и жаждете веселья, стоит выбрать фестивально-праздничный город Таррагона или семейно-тусовочный Салоу поблизости от парка развлечений «Порт Авентура».

Семьям с подростками и папами-экстремалами понравятся курорты с возможностью попробовать разнообразные виды спорта: в Калафель едут обычно ради виндсерфинга, сноркелинга, дайвинга, яхтинга, водных лыж и чистых пляжей протяженностью 80 км, в Оспиталет-де-Инфант отправляются ради гор, скалолазания, катания на велосипедах по горным маршрутам и гольфа.

Большинство отелей Коста-Дорады ориентированы на семейный отдых, а значит, там будут аниматоры, няни, детские клубы, бассейны, особое меню в кафе и ресторанах.

Что посмотреть: Коста-Дорада — это сплав культуры, истории и природы. В ассортименте: развлекательный парк «Порт Авентура», аквапарк «Коста-Карибе», античные памятники, в том числе амфитеатр и римский акведук, в часе езды находится Барселона. На машине можно осмотреть все побережье протяженностью 200 км.

Когда ехать: комфортная температура воздуха (27–29 °C) и воды (выше 24°C) обычно держится с июля по сентябрь.

Хорватия: Затон

Компанией мам с маленькими детьми или семьям, любящим покой, можно отравиться в Затон — этот курорт находится между Задаром и Нином, вдали от шоссе и суеты. Его достоинствами являются сосновый бор и соответствующий целительный воздух, неглубокое чистое море с плавным заходом, ухоженный песочный пляж, рестораны, магазины и аренда машин на территории.

Здесь можно поселиться на территории Zaton Holiday Resort: в домике среди сосен (со своей кухней), в отеле «все включено», доме на колесах (можно тут же взять в аренду) или даже палатке. По утрам на пляже бесплатные занятия аэробикой, есть бассейн, аттракционы, катания на пони, йога, по вечерам занятия танцами, корты для большого тенниса, можно взять уроки езды на лошадях, велосипеды или скутеры напрокат. Есть на пляже и школа дайвинга. По лесу проложены беговые дорожки, то тут, то там встречаются детские площадки.

Что посмотреть: можно прокатиться от Затона до Задара по велосипедной дорожке (12 км), осмотреть его церкви, соборы, музеи и узнать 3000-летнюю историю города. С другой стороны, рукой подать до старейшего хорватского королевского города Нин (3 км), в котором приятно прогуляться по древним улицам, отведать морепродуктов и искупаться на королевском песчаном пляже. В округе Задар находятся национальные парки Плитвицкие Озера, Острова Корнаты, Водопады Крка, Пакленица и Северный Велебит. Наконец, нужно побывать на всех пляжах, отмеченных «Голубым флагом» — в этом районе их немало.

Когда: Хорватия хороша мягким климатом, с июня по сентябрь температура воздуха здесь держится на уровне 25–29 °C, а температура морской воды — не ниже 23–25 °С.

Черногория: Бечичи

В Черногории чудесная природа, но, как и везде, требуется машина, чтобы увидеть всю красоту и осмотреть окрестности. Местом дислокации может стать Бечичи — небольшой поселок вблизи шумной Будвы, до которой в случае необходимости можно прогуляться даже пешком. В самом Бечичи красиво, уютно и спокойно: кафе, аквапарк, экскурсии — набор тот же, что и на черноморском побережье, однако здесь чище и сервис «все включено» делает отдых с детьми, даже грудными, приятным и комфортным. Пляжи тянутся на 2 км: есть и галечные, и песочные — правда, преимущественно платные. Бонус: черногорцы очень любят детей.

Что посмотреть: каньоны рек Морача и Тара, самый высокогорный автомобильный мост в Европе, национальный парк Ловчен, Будва и ее старый город. На близлежащем полуострове Луштица — нетронутая природа, морская живность, скалы. Из Бечичи доступны одно-двухдневные экскурсии в Албанию, итальянский город-порт Бари и Венецию.

Когда: вода может показаться прохладной даже летом, но в целом август и сентябрь хорошо подходят для отдыха.

Египет: окрестности Хургады

Для семейного отдыха в Египте подойдут местечки Сахл-Хашиш, Сома-Бей и Макади-Бей недалеко от Хургады.

Сахл-Машиш — новый и спокойный курорт, который продолжает строиться и развиваться. Он отличается красотой архитектуры и ухоженными территориями: есть отели с песочными пляжами и мелким морем, а есть с коралловыми рифами, где интересно нырять с маской — изюминкой подводного мира является местный затонувший город. Вдоль всей береговой линии обустроена дорожка, по которой приятно прогуляться или покататься на велосипедах.

В заливе Сома-Бей находится коралловый заповедник Шарм-эль-Нага. Вдоль южного и западного берега полуострова Абу-Сома простираются пляжи с белым песком. Сам курорт Сома-Бей молод и свеж: отдых в этом месте состоит из чистейшего моря, дайвинга и экскурсий по руинам древних египетских городов.

Наконец, Макади-Бей — единственный курорт, где не живут сами египтяне. Он был построен таким образом, чтобы туристов не беспокоили песчаные бури, а благодаря высокому уровню сервиса курорт получил прозвище «уголок Европы». Отдых в Египте почти на 100% зависит от выбора отеля, ведь именно он будет основным источником развлечений.

Что посмотреть: коралловые рифы и подводный мир, руины затонувшего древнего города Изиса и наземные античные памятники в окрестностях, красоты пустыни, которые можно оценить во время сафари на джипах, деревня бедуинов.

Когда: на египетские курорты люди приезжают и летом, и зимой. Однако летние температуры не слишком благоприятны для детей: 30–35 °C, зимой же возможны сильные перепады температур. Поэтому максимально комфортен отдых весной и осенью.

Греция: Халкидики, Пелопоннес, острова

Преимущества Греции для отдыха с детьми очевидны: это обилие зелени, хороший климат, отзывчивое население, схожесть мировоззрения (греки по большей части православные), вкусная еда, обилие семейных отелей и развлечений, но главное — богатая культура и история. Здесь оживают мифы, и ребенок сможет не по учебникам узнать про Древнюю Грецию, олимпийских богов и мифических героев.

Для отдыха с детьми подойдут не слишком знойные Халкидики на севере материковой части и Пелопоннес на юге, а также острова Родос, Корфу, Кос, Крит (Ираклион и Лассити).

Особенно отметим полуостров Пелопоннес, омываемый Ионическим и Эгейским морями, — он еще не стал массовым направлением для туристов. Здесь много семейных гостиниц, где привыкли отдыхать сами греки. Полуостров богат историческими памятниками и природой, подходит для пеших и велосипедных прогулок. Для отдыха с детьми лучше всего подойдет северное побережье — Ахайя и Коринфия, самый популярный курорт в этой области — Лутраки, он окружен горами и славится минеральными источниками.

Что посмотреть: на Пелопоннесе интересны руины Спарты и Микен, крепости и форт Нафплиона, водопады, пещеры с подземными озерами, Коринфский канал, который пролегает между двумя морями — Ионическим и Эгейским, национальный парк птиц, находящийся под охраной ЮНЕСКО.

Будучи в Лутраки, не забудьте подняться на гору Герания в монастырь Святого Потапия — с высоты открывается красивейший вид на море и город. Если взять машину в аренду и продумать маршрут, можно увидеть гораздо больше.

Когда: в мае и июне приезжают любители экскурсий и природы. Разгар купального сезона приходится на июль-август. Сентябрь и октябрь — бархатный сезон.

ОАЭ: Рас-аль-Хайма и Фуджейра

В Объединенные Арабские Эмираты не стоит ехать летом, когда температура воздуха порой зашкаливает за 40 °C. Но весной и осенью отдых там будет прекрасным, ведь ОАЭ славится своими пляжами. Красив и богат историческими памятниками эмират Фуджейра, менее популярен у туристов Рас-аль-Хайма, хотя он также живописен: здесь горы подступают к морю, климат мягкий, а пляжи чистые и богаты водными развлечениями для всей семьи.

Что посмотреть: курорты ОАЭ удивят непохожей на нашу архитектурой и природой. В Рас-аль-Хайме организуются походы для семей, спортивные приключения, стрельба из лука, наблюдения за птицами, строительство плотов, альпинизм и прочее. В Фуджейре интересен старый город, имеется Музей древних поселений с археологическими находками, отсюда легко добраться до водопадов Аль-Вуррайа, садов Айн-аль-Мадхаб и горячих серных источников Айн-аль-Гамур.

Когда: вообще, тепло или жарко в ОАЭ круглый год, но наиболее комфортным будет отдых в марте, апреле, октябре и ноябре. С декабря по февраль вода в море может показаться холодной (около 20 °C).

Болгария: Свети-Влас и Св. Константин и Елена

В Болгарии мягкий климат, привычное Черное море и невысокие цены. Особенным спросом пользуется курорт Солнечный Берег, однако для малышей он может оказаться слишком шумным и суетливым. Всего в 5 км от него находится более спокойный и семейный курорт Свети-Влас, который начал отстраиваться лишь в 2000 году. Морской воздух, близлежащие горы и хвойный лес создают в нем особый микроклимат, очень полезный детям с легочными заболеваниями. Родители выбирают это место из-за безопасности, спокойного моря, песочного пляжа протяженностью 1,5 км.

Альтернативой молодому курорту может стать старейший курорт Болгарии — Св. Константин и Елена в 8 км от Варны. Это один из самых зеленых приморских городов страны, он славится чистым горным воздухом и минеральными источниками. Золотой песок простирается широкой полосой на 5 км, берег прерывается заливами и утесами. Стоит учесть, что к некоторым пляжам ведут лестницы и перемещаться колясками не везде удобно. Поэтому с малышами лучше селиться у самого берега.

Что посмотреть: От Свети-Власа рукой подать до одного из древнейших городов Европы — Несебра, включенного в список ЮНЕСКО, а также до тусовочного Солнечного Берега, где есть аквапарк, дискотеки и прочие развлечения.

Св. Константин и Елена радует близостью к крупному городу Варна и популярному курорту Золотые Пески, а значит, заскучать не удастся.

Когда: ехать на Черное море лучше всего в июле-августе, иначе оно может оказаться холодным. Впрочем, теплые бассейны помогут подстраховаться от неудачной погоды.