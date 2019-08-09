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Закупочные цены на помидоры в Бресте снизили в 3 раза, но сдать их смогут не все

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  • 9.08.2019, 17:39
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Закупочные цены на помидоры в Бресте снизили в 3 раза, но сдать их смогут не все
Фото: Ирина ШАТИЛО / b-g.by

Розничные цена также снизилась, но продавцы сетуют, что спрос на томаты все равно не очень большой.

«Брестский рынок» снизил закупочную стоимость помидоров. Если во вторник 6 августа килограмм оценивали в 1,60 – 2,50 рубля, то в пятницу 9 мая – 0,50-0,80 рубля, пишет «Брестская газета».

Правда, сдать томаты по такой цене так же проблематично, как и пару дней назад, когда цена была выше. Рынок принимает овощи согласно спросу, поэтому если предприятие закупило необходимое количество, то сдать томаты в ближайшие дни не удастся.

Так, утром 9 августа помидоры на складе уже не принимали и посоветовали позвонить и уточнить, нуждается ли рынок в «красных», в понедельник.

Розничную цену для покупателей «Брестский рынок» также снизил. Если во вторник их продавали по 2 рубля за килограмм, то в пятницу – по рублю. Правда, призналась продавец, и спрос нынче небольшой на них. За день с одной торговой точки сейчас продают около 30 кг, хотя в другое время удается реализовать до 100. Всего на рынке постоянно работает около 6 торговых точки «Брестского рынка» с овощами и фруктами.

Местные жители также привозят на рынок много томатов. Цена у них колеблется от 70 копеек до 1,80 рубля.


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