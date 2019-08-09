закрыть
9 августа 2019, пятница, 19:34
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

На 80 человек один душ: Как живется в старейшем общежитии Могилева

3
  • 9.08.2019, 17:58
  • 1,114
На 80 человек один душ: Как живется в старейшем общежитии Могилева

Это общежитие в двух километрах от облисполкома, на улице Индустриальной, 7.

Зданию более пятидесяти лет. Стены разваливаются, крыша протекает, с потолка сыплется штукатурка. В туалете нет вентиляции и стоит вонь, сообщает «Радыё Свабода».

На общих кухнях – неисправные электроплиты. Более чем на 80 жителей – одна душевая.

Ранее общежитие принадлежало Могилевскому металлургическому заводу, что неподалеку. Теперь оно – на балансе ЖРЭУ Ленинского района Могилева.

В 2018 году общежитие было в списке на капитальный ремонт, который так и не начали. В ЖРЭУ на вопрос «почему?» конкретного ответа не дали. Может, сказали, «не хватило денег».


популярное за неделю

Мнение

Дроздовскому мечтателю готовят батискаф
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф Владимир Халип
Начало
Начало Галина Сидорова
Лукашенко не поможет Зеленскому
Лукашенко не поможет Зеленскому Виталий Портников
Советикусы последнего поколения
Советикусы последнего поколения Ирина Халип