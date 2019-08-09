На 80 человек один душ: Как живется в старейшем общежитии Могилева 3 9.08.2019, 17:58

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Это общежитие в двух километрах от облисполкома, на улице Индустриальной, 7.

Зданию более пятидесяти лет. Стены разваливаются, крыша протекает, с потолка сыплется штукатурка. В туалете нет вентиляции и стоит вонь, сообщает «Радыё Свабода».

На общих кухнях – неисправные электроплиты. Более чем на 80 жителей – одна душевая.

Ранее общежитие принадлежало Могилевскому металлургическому заводу, что неподалеку. Теперь оно – на балансе ЖРЭУ Ленинского района Могилева.

В 2018 году общежитие было в списке на капитальный ремонт, который так и не начали. В ЖРЭУ на вопрос «почему?» конкретного ответа не дали. Может, сказали, «не хватило денег».