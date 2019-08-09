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Рост спроса на нефть замедлился до минимума за 11 лет

  • 9.08.2019, 18:10
Рост спроса на нефть замедлился до минимума за 11 лет

Спрос на нефть в этом году оказался самым слабым с 2008 года.

Усиливающиеся признаки замедления темпов экономического роста и эскалации торговой войны между США и Китаем привели к тому, что мировой спрос на нефть растет самыми медленными темпами со времен финансового кризиса 2008 года. Об этом сообщает Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем августовском отчете, опубликованном в пятницу, 9 августа, передает korrespondent.net.

Так, МЭА понизило оценку роста глобального спроса на нефть в 2019 году на 100 тыс. баррелей в сутки – до 1,1 млн б/с и допускает дальнейший пересмотр прогноза в сторону понижения.

Прогноз по росту спроса на нефть в 2020 году также понижен по сравнению с предыдущей оценкой – на 50 тыс. б/с – до 1,3 млн б/с. При этом общий объем спроса остался неизменен на 2019 год и составит 100,4 млн б/с.

Свой текущий прогноз эксперты МЭА называют в отчете "хрупким" и указывают на "большую вероятность его пересмотра в сторону дальнейшего снижения".

Темпы роста спроса как в 2019, так и в 2020 году, будут отставать от темпов роста предложения нефти от стран "не ОПЕК". Так, в 2019 году поставки нефти из этих стран вырастут на 1,9 млн б/с, а в 2020 году – на 2,2 млн б/с, ожидают в МЭА. Как подчеркивали эксперты агентства ранее, в следующем году рынок будет весьма хорошо снабжаться.

В отчете МЭА сообщается, что в первой половине года спрос был слабым. Так, в январе-мае он вырос только на 520 тыс. б/с в годовом исчислении, что является самым низким темпом с 2008 года.

"Появляется все больше признаков замедления экономического роста, многие страны отчитываются о слабом росте ВВП в первом полугодии, что говорит о снижении объемов торговли и производства. Кроме того, ухудшились перспективы торгового соглашения между Китаем и США, что может привести к снижению торговой активности и меньшему росту спроса на нефть", – объясняют в МЭА.

Ранее на этой неделе "черное золото" подешевело до минимума с января. Нефть теряла в цене на фоне опасений инвесторов относительно последствий торговой войны Китая и США. После продолжительного падения цены на нефть немного восстановились.


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