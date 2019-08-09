В «Слуге народа» назвали первоочередные задачи Рады 9.08.2019, 18:49

Новый парламент в первую очередь займется экономическими вопросами.

Верховная Рада 9-го созыва в первую очередь примется за рассмотрение экономических вопросов, отметил будущий народный депутат Украины от партии «Слуга народа», возможный первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук на брифинге в Киеве в пятницу, 9 августа, передает «Интерфакс-Украина».

«Вопросы, которые мы должны рассмотреть в первую очередь - это вопросы выполнения обещаний и запуска экономики Украины. Это вопрос номер один. После этого мы перейдем к тому, чтобы структурировать политически и общество, и власть. Но у нас очень мало времени на то, чтобы запустить экономические и другие процессы в государстве», - сказал Стефанчук.

Он отметил, что есть законопроекты, которые команда «Слуга народа» наработала законопроекты, которые президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду 8-го созыва

По словам Стефанчука, предстоит также определить отношение к законопроектам, которые перейдут в новый созыв из предыдущего.

Между тем он добавил, что «Слуга народа» определит блок законопроектов, касающихся внесения изменений в Конституцию Украины.

Стефанчук отметил, что у «Слуги народа» есть предложения по изменению регламентных процедур в Верховной Раде.