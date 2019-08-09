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На спецобъекте КГБ Лукашенко рассказал странную историю

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  • 9.08.2019, 19:13
  • 1,306
На спецобъекте КГБ Лукашенко рассказал странную историю

Шеймана «кинули на деньги»?

9 августа Александр Лукашенко на объекте КГБ знакомился с модернизированной системой специальной правительственной связи.

В сюжет телеканала "Беларусь 1" попал эпизод, когда Лукашенко советовал руководителю подразделения не браться за то, что не может сделать. И в этот момент рассказал историю, которая не попала в отчет на сайте диктатора. Она интересная и таинственная, так как непонятно, о каком именно заказе идёт речь и какая фирма рискнула не выполнить его. Лукашенко говорил много, но очень осторожно, чтобы не выдать лишней информации, пишет euroradio.fm.

Лукашенко: "А то вот у нас недавно управление делами заказало у одной нашей фирмы изготовить целую систему. Деньги взяли. Год не сделали, два, три. Провалили! Управление делами сейчас обижается, и мне докладывают, что это они виноваты, не сделали. А ты где был?! Ты деньги платил, ты заказал товар. Прошло время, товара нет, деньги использовал. Вот он виноват и ты виноват! Зачем вы беретесь за то, что не можете? А взялись — сделайте. И они могли это сделать. Но думали, что это с рук сойдёт".

Как известно, управляющим делами диктатора является Виктор Шейман. Возможно, что как раз разговор с ним пересказал правитель.


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