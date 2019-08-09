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Александр Глеб: Человек, на которого равнялся и у которого взял финты, - это Зидан

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  • 9.08.2019, 19:32
Александр Глеб: Человек, на которого равнялся и у которого взял финты, - это Зидан

Полузащитник «Ислочи» рассказал на кого равнялся в своей игровой карьере.

Полузащитник «Ислочи» Александр Глеб в проекте VOKA «Скамейка основных» рассказал на кого равнялся в своей игровой карьере, передает «Трибуна».

«Человек, на которого я равнялся: финты, некоторые игровые движения, – это Зидан. Я, правда, не играл вместе с ним, но для меня это легенда. Это топ уровень. Он злой, не любит проигрывать. Мы их обыгрывали (В 2006 году «Арсенал» переиграл «Реал» Мадрид в 1/8 финала ЛЧ).

Мы когда играли и обыгрывали, он просто там настолько злой был, когда отбираешь у него мяч аж страшно было. Он боец такой», – сказал Глеб.


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