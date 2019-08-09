Фотоаппараты рухнут в цене из-за сенсационного открытия ученых 2 9.08.2019, 19:37

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Ученые решили вековую проблему, которая приведет к созданию более дешевых и качественных линз.

Оптические технологии сильно эволюционировали за последние 100 лет. Но все это время существовала одна нерешенная проблема, которая долго преследовала отрасль фотографии. Теперь, благодаря сенсационному открытию мексиканского физика, у производителей фотоаппаратов стало гораздо меньше проблем. О новом изобретении в области оптики сообщает segodnya.ua со ссылкой на журнал Applied Optics.

Объективы камер и другие оптические системы изготавливаются из сферических поверхностей в основном потому, что те легче формируются. Однако при этом возникает проблема, которая заключается в том, что световые лучи, попадающие на поверхность вне центра, преломляются или отражаются в большей или меньшей степени, чем лучи, попадающие в мертвую точку, что приводит к проблеме, называемой "сферической аберрацией" – несовпадению фокусов для лучей света, проходящих на разных расстояниях от оптической оси.

Ученому удалось добиться разницы в резкости на всей плоскости кадра в 0,0000000001%

Фото: 3dnews

Производители объективов годами пытались устранить этот эффект, используя асферические линзы. Это в некоторой степени срабатывало. Но при малейшем конструктивном изменении в производстве приходилось каждый раз заново создавать корректирующие линзы, что негативно сказывалось на цене и громоздкости конструкции.

Рафаэлю Гонсалесу из мексиканского Технологического института в городе Монтерей удалось создать невероятно сложную формулу, которую можно использовать для полного устранения всех сферических аберраций при изготовлении объектива. При тестировании 500 различных световых лучей формула показала среднюю точность 99,99999999999%.

Общая формула дизайна биасферических синглетных линз без сферической аберрации

Фото: 3dnews

Ожидается, что открытие ученого сократит затраты на производство объективов и может привести к созданию менее сложных объективов, которые будут более четкими и с меньшим количеством элементов. Это также может оказать влияние на другие области изображения, поскольку поспособствует созданию более четких микроскопов и улучшенных телескопов для наблюдения в дальнем космосе, а также более качественных фотокамер в смартфонах.