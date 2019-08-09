Любовь Соболь провела брифинг накануне акции в Москве 9.08.2019, 19:51

Любовь Соболь

Фото: sobollubov/instagram

Протест вышел за пределы политически активной части общества, считает юрист Фонда борьбы с коррупцией.

Юрист Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) и незарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь провела в эту пятницу пресс-конференцию накануне согласованной с властями акции за свободные выборы.

Соболь продолжает держать голодовку в своём штабе по сбору подписей. Она ответила на вопросы журналистов о предстоящем митинге на проспекте Сахарова, преследовании участников акций протеста и недавних обысках в ФБК. Оппозиционный политик также перечислила свои требования к властям.

Радио Свобода вело прямую трансляцию из штаба Соболь:

Об участии в акции

Любовь Соболь заявила, что примет участие в акции. Она также отметила, что ранее прийти на митинг призвали видеоблогер Юрий Дудь и рэпер Oxxxymiron. Протест вышел за пределы политически активной части общества, считает юрист ФБК.

По мнению Соболь, мэрия Москвы попыталась сделать всё возможное, чтобы не согласовать акцию, вынудить организаторов провести её без звукоусиления и музыкантов, а также отвлечь внимание при помощи фестивалей и других мероприятий.

Сообщения в федеральных СМИ и заявления чиновников о массовых беспорядках Любовь Соболь также считает давлением на потенциальных участников акции протеста.

Перед акциями 27 июля и 3 августа сотрудников полиции специально настроили против участников протестов. Они получили политически мотивированные указания на жесткие действия в отношении участников мирных акций, считает незарегистрированный кандидат.

О независимых кандидатах, протестах и Мосгоризбиркоме

Юрист ФБК требует допустить на выборы независимых кандидатов, а также прекратить дела о массовых беспорядках 27 июля и о воспрепятствовании работе избирательной комиссии, возбуждённое из-за собрания 14 июля. Соболь намерена требовать отставки главы Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, который, по её мнению, дискредитировал ведомство своими действиями.

Любовь Соболь предлагает изменить подход к сбору подписей и регистрации кандидатов. Можно ввести сбор подписей через "Госуслуги". Они гарантированно будут верифицированы, что позволит избежать ошибок при вводе данных для проверки, заявила Соболь.

Незарегистрированный кандидат считает необходимым провести адекватное расследование по статье о применении насилия к представителям власти, в котором обвиняют нескольких участников акции 27 июля. Любовь Соболь настаивает, что протестующие не применяли силу, в отличие от сотрудников полиции и Росгвардии. Действия последних также надо расследовать, считает она.

Об обысках в ФБК

Упомянула Соболь и дело о легализации преступных доходов, возбужденное в отношении ФБК, и последовавшие за ним обыски и блокировки счетов. Она считает действия властей давлением на оппозицию и целенаправленной атакой на фонд. Власти могли преследовать цель не допустить оказания помощи задержанным и обвиняемым по делу об акциях в Москве.

Обыски в ФБК Соболь назвала незаконными, они прошли с многочисленными нарушениями, без допуска адвокатов. Около входа в офис был жестоко и необоснованно избит человек, не связанный с фондом, подчеркнула Соболь. При этом она отметила, что она, скорее всего, не проходит по делу об "отмывании" денег.