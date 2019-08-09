Минчанин ростом 213 см: В автобусе помещаюсь свободно, только если стою под люком 9.08.2019, 20:06

Высокий житель столицы рассказывает, как ему живется.

Активно расти Саша начал с восьмого класса. В девятом он стал самым высоким в школе, а когда поступал в колледж, его рост составлял уже 201 сантиметр. К парню даже приклеилась кличка Двести Первый. Сейчас минчанину 21 год. Он на 12 сантиметров выше, чем был в колледже, и при этом продолжает расти. Каково это, когда ты намного выше всех, читайте в материале Onliner.

— Родители у меня не такие высокие, как я. Рост мамы — 176 сантиметров, папы — 190. Говорят, что дедушка у меня тоже был рослый. Поэтому, возможно, так сыграли гены, — улыбается Саша.

Мы гуляем с ним по городу. Худощавый, темноволосый парень, он немного сутулится и смущается. Рассказать о проблемах, с которыми он сталкивается в Беларуси, Саша решился после выхода подборки про трудности высоких американцев.

По профессии Саша — электромонтер. Сразу после колледжа он устроился работать в «Минские электрические сети». Когда пришел в отдел кадров, все ахнули. Для парня не нашлось ни подходящей по росту формы, ни специальных диэлектрических ботинок его 48-го размера. Несколько месяцев он ждал, пока пошьют «нестандарт», а вот ботинки так и не отыскали. Пришлось брать на размер меньше и как-то ходить, несмотря на дискомфорт.

— Конечно, надо мной подшучивали. Называли «мелкий». Еще говорили, что я могу работать без стремянки, в шутку не хотели выдавать ее, — рассказывает Саша. — Да, я могу дома вкрутить лампочку, но в большинстве случаев приходится вставать на первую ступеньку стремянки, чтобы лучше видеть.

Правда, из электросетей парень совсем недавно уволился, решив подыскать другую работу.

— Мне в 18 компаниях уже отказали без объяснения причин, — грустно говорит он.

Причина в росте или же в небольшом опыте, неизвестно.

«Максимальный рост, на который можно найти массовую одежду, — это 188»

Неудобства в быту у Саши начались давно: еще в восьмом классе парень перестал помещаться в обычные кровати. Поэтому пришлось заказать специальную удлиненную, которая обошлась в разы дороже.

— Вся остальная мебель в нашей квартире стандартная, поэтому, конечно, чувствую себя не очень, — говорит он.

Мы заходим в мебельный магазин, и Саша на практике показывает, как неудобно жить, когда вокруг все предназначено для людей на 30—40 сантиметров ниже.

— У нас на кухне верхние ящики по ширине точно такие же, как и нижние. Поэтому мыть посуду мне неудобно. Надо как-то скручиваться и облокачиваться на верхние шкафчики. Полустоя, полулежа, как-то приходится, — говорит он в кухонном отделе. — Аналогичная проблема и со стульями и столами. Обычные для меня неудобны. Отдельная проблема — душ и ванна. В ванной вообще никак не полежишь. А у душа беда — короткий шланг. Поэтому мыть голову приходится согнувшись.

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Конечно, в идеале Саша хотел бы жилье с высокими потолками и дверьми выше «гостовских» 210 сантиметров: во-первых, чтобы не пригибаться и свободно ходить, а во-вторых, чтобы не ударяться, когда забываешь пригибаться. Также парень мечтает заказать всю мебель исключительно под себя. Он хочет регулируемый стол, хороший удобный стул, кухню, шкафы — в общем, чтобы все было удобно именно ему. В родительской квартире пока приходится приспосабливаться под родных.

— Правда, быть высоким — это довольно дорого, — говорит он. — За нестандартную мебель нужно доплачивать, и немало.

Еще одна головная боль для молодого человека — это одежда. На рост 213 сантиметров производители не шьют практически ничего, не говоря уже о моде и стиле.

— Максимальный рост, на который можно найти массовую одежду, — это 188, — объясняет минчанин. — Майки еще более-менее можно подобрать. Шорты — тоже. Толстовки можно носить какие-нибудь оверсайз: рукава подкатать — и норм. С джинсами сложнее. В Минске всего две точки, где я могу найти хоть какие-то джинсы на свой рост. Аналогично сложно выбрать и носки. Классных молодежных носков на мой размер нет, есть только черные и серые.

«Я вешу 75 килограммов, пытаюсь набрать массу, но никак»

По словам Саши, обувь — отдельный разговор. Парень говорит, что еще пару лет назад белорусские обувщики даже не пытались шить 48-й размер. Сейчас ситуация улучшилась, но вот дизайн остался в стиле «прощай, молодость». Парень говорит, что писал на Лидскую обувную фабрику с просьбой выпустить кеды для него, но ответа так и не получил.

— За обувью, носками и другой одеждой приходилось ездить в Москву. Там есть специализированные магазины и выбор. Но, конечно, там и ценники. Кеды стоят 10 тыс. российских рублей, это 330 наших, — объясняет он. — Да, есть у нас в Минске магазин «Богатырь». Я туда как-то зашел. Мне показали брюки на мой рост, но они были настолько широкие, что там влезет еще трое таких, как я. В общем, магазин рассчитан на полных, а я худой, вешу 75 килограммов. Пытаюсь набрать массу, хожу в зал, но никак не могу. Качаются у меня только ноги.

— Я раньше общался с девушкой, у которой рост был 195 сантиметров в старших классах. Так вот, когда она переехала в Польшу, сказала, что проблем с одеждой нет никаких. Заходишь в магазин, спрашиваешь: «Есть у вас 43-й женский?» Они отвечают: без проблем, конечно есть. Там и размеры, и расцветки, — рассуждает Саша. — У нас же высоким людям предлагают носить вещи стиля начала 2000-х, стариковские, немодные. Даже хоронить человека в таком было бы стыдно. В общем, жуть.

Мелочей, которые усложняют жизнь высокого человека, такого как Саша, на самом деле много. Потому что весь наш мир приспособлен под среднестатистический рост в пределах 160—180 сантиметров. Куда ни ткнись, везде не совсем удобно, приходится подстраиваться. Даже вывески и те могут стать проблемой.

К примеру, парень терпеть не может банкоматы с козырьком: нужно очень сильно извернуться, чтобы снять в них деньги. Или обычные старые лифты в панельках — в них парень ездит полусидя. В гипермаркетах он всегда выше полок — если более низким людям сложно достать что-то с верхней полки, то он не дотягивается до нижней. В театре его просят пересесть ближе к проходу, в кино он тоже старается покупать места на последние ряды, чтобы никому не мешать.

— Велосипед, ролики, коньки, лыжи, самокаты — все это тоже нужно заказывать отдельно. Стандартные вещи мне не подходят, поэтому брать их в пунктах проката не вариант, — объясняет Саша.

«В маршрутках и автомобилях у меня страшно затекают ноги и руки»

Все вышеперечисленное для Саши не так сложно и неудобно, как ежедневное передвижение в транспорте. Мы прокатились с ним в автобусе, трамвае и метро и убедились: для таких высоких людей общественный транспорт часто совсем не предназначен.

— Новые автобусы с наклонным полом — это для меня проблема. Заходишь в среднюю дверь, а дальше приходится стоять в люке, иначе никак, — демонстрирует Саша, запрыгивая в автобус. — Ездить в старых высокопольных троллейбусах вообще не вариант. Когда у меня был рост 207 сантиметров, я уже тогда писал в «Минсктранс», что на них ездить не могу. Кстати, трамваи в этом плане более-менее.

К слову, и в автобусах, и в троллейбусах, и в трамваях Саша стоит, потому что банально не влезает на сиденья. Или, если влезет он, не влезут другие пассажиры.

Доезжаем до метро и идем на станцию «Площадь Ленина». Практически везде Саше приходится пригибаться.

На спуске с эскалатора со стороны площади Независимости видим камеру. Более низкие люди ее не замечают, а Саша однажды ударился о нее головой.

— Больно было, да, еще несколько дней болело, — вспоминает он. — Я написал в метро, что пассажиры могут получить травму. Мне ответили, что все сделано по нормам, ничего не нарушается и никому ничего не мешает, а камера размещена там в соответствии с определенными решениями.

На самой платформе парень чувствует себя комфортно. При входе в вагон он пригибается, потом все более-менее нормально. Если, конечно, вагон не с навесными экранами. Вот тут снова есть риск получить травму.

Выходим на площади Якуба Коласа. Здесь находится один из самых нелюбимых для Саши подземных переходов.

— Тут перепады высоты пола и потолка. Если не пригибаться, можно здорово удариться, — показывает он.

Путешествия на дальние расстояния для молодого человека — тоже то еще испытание. Взять хотя бы поезда. В плацкарте или купе Саша, понятное дело, уместиться не может. Поэтому поспать в поезде не получается.

— Даже в новых городских электричках стараюсь брать места у столиков или сбоку, иначе просто очень тесно и неудобно. Как-то я ехал в Гомель в скрюченном положении, — делится он. — В маршрутках еще хуже. Если бы были места специально для высоких, я бы, конечно, ездил на маршрутке. А так для меня было проблематично даже до Воложина доехать. Руки-ноги затекают страшно, потом еще минут 40 приходится разминать их. Аналогичная ситуация и с машиной: все затекает. Поэтому я и в такси езжу редко.

— В самолетах мне тоже неудобно. Недавно летал на нашей «Белавиа». Спасибо, что пошли на уступки и пересадили меня к аварийному выходу, где было попросторнее, — добавляет минчанин. — Назад я летел из Шереметьево, и таких понимающих уже не нашлось. Мне сказали, что места у аварийного выхода оплачиваются отдельно.

Но смиряться с проблемами в транспорте Саша не хочет и собирается снова писать транспортникам, чтобы там увидели: высокие пассажиры есть.

— Мне вообще хотелось бы собрать представителей метрополитена, городского транспорта и производителей и поговорить с ними, дать понять, что потребности высоких людей тоже стоит учитывать, — считает он.

— Людей выше себя я вижу очень и очень редко. Я привык, что я такой один, — говорит парень.

Появление необычайно высокого человека привлекает внимание везде: люди смотрят с любопытством и даже оборачиваются. Сашу такое внимание не радует.

— В городе очень часто подходят незнакомцы и спрашивают про рост. Наверное, каждый пятый так делает — на остановках, в транспорте, в магазине, — смущенно говорит он. — Иногда реагируют не совсем адекватно: «Них*** ты высокий!» Конечно неприятно. Бывают случаи, когда люди очень зло шутят. Например, в Москве в хостеле меня спросили: «Откуда ты такой длинный?» Когда я сказал, что из Беларуси, реакция была типа: «Это что у вас там, Чернобыль бомбанул и вы теперь все высокие?» Конечно, такие вещи ужасны.