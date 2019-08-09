Новым спикером Сейма Польши избрана Эльжбета Витек 9.08.2019, 20:10

Эльжбета Витек

Марек Кухциньский ушел в отставку после скандала с правительственным самолетом.

В пятницу, 9 августа, новым спикером Сейма после отставки Марека Кухциньского стала бывший министр внутренних дел и администрации Польши Эльжбета Витек. За нее проголосовали 245 депутатов. Марек Кухциньский ушел в отставку после того, как в конце июля польские СМИ сообщили, что он перевозил своих родственников на борту правительственного самолета, передает «Радио Польша».

Тем временем премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий принял решение о подготовке нового закона об организации полетов важнейших лиц государства. Об этом сообщил глава канцелярии председателя Совета министров Михал Дворчик.

Михал Дворчик подчеркнул, что закон, касательно полетов, был неточным.

«Вопрос полетов важнейших лиц государства регулировался различными правовыми актами, которые не единожды изменялись».

Глава канцелярии премьера представил основные положения законопроекта: «В канцелярии премьера будет вестись реестр. Через несколько дней после полета будет обнародована вся информация: дата, цель, место полета, а также число лиц, находящихся на борту».

Закон должен быть подготовлен, несмотря на политические разногласия, - отметил Михал Дворчик. «Мы также пригласим председателей всех парламентских клубов, то есть лиц, представляющих эти политические силы».

Первая встреча политиков, которые будут заниматься подготовкой законопроекта, состоится в ближайший понедельник, 12 августа.