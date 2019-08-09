Акунин: Единственное, что может заставить режим попятиться — если на Сахарова придет много людей
- 9.08.2019, 20:24
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Российский писатель призвал россиян выйти на акцию в Москве.
— На несогласованные акции, под дубинки, выходят только самые смелые. Таких много не бывает, — написал Борис Акунин. — Но завтра есть возможность проявить свое отношение к происходящему у всех, кто возмущен, оскорблен, испуган или просто недоволен.
Есть ощущение, что завтрашняя акция может оказаться последней санкционированной и что потом этот клапан перекроют. Отведут загон где-нибудь на окраине. А чего властям стесняться после того, что они устроили в эти дни, и накануне того, что собираются устроить в будущем?
Мне кажется, единственное, что может заставить режим попятиться — если на Сахарова придет много людей. Очень много.
Потому что если нет — придется всем потом вспоминать этот день, когда еще можно было что-то изменить. 10 августа 2019 года.