Акунин: Единственное, что может заставить режим попятиться — если на Сахарова придет много людей 9.08.2019, 20:24

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БОРИС АКУНИН

ФОТО: LENTA.RU

Российский писатель призвал россиян выйти на акцию в Москве.

— На несогласованные акции, под дубинки, выходят только самые смелые. Таких много не бывает, — написал Борис Акунин. — Но завтра есть возможность проявить свое отношение к происходящему у всех, кто возмущен, оскорблен, испуган или просто недоволен.

Есть ощущение, что завтрашняя акция может оказаться последней санкционированной и что потом этот клапан перекроют. Отведут загон где-нибудь на окраине. А чего властям стесняться после того, что они устроили в эти дни, и накануне того, что собираются устроить в будущем?

Мне кажется, единственное, что может заставить режим попятиться — если на Сахарова придет много людей. Очень много.

Потому что если нет — придется всем потом вспоминать этот день, когда еще можно было что-то изменить. 10 августа 2019 года.