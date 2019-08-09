закрыть
9 августа 2019, пятница, 22:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Акунин: Единственное, что может заставить режим попятиться — если на Сахарова придет много людей

  • 9.08.2019, 20:24
  • 2,100
Акунин: Единственное, что может заставить режим попятиться — если на Сахарова придет много людей
БОРИС АКУНИН
ФОТО: LENTA.RU

Российский писатель призвал россиян выйти на акцию в Москве.

— На несогласованные акции, под дубинки, выходят только самые смелые. Таких много не бывает, — написал Борис Акунин. — Но завтра есть возможность проявить свое отношение к происходящему у всех, кто возмущен, оскорблен, испуган или просто недоволен.

Есть ощущение, что завтрашняя акция может оказаться последней санкционированной и что потом этот клапан перекроют. Отведут загон где-нибудь на окраине. А чего властям стесняться после того, что они устроили в эти дни, и накануне того, что собираются устроить в будущем?

Мне кажется, единственное, что может заставить режим попятиться — если на Сахарова придет много людей. Очень много.

Потому что если нет — придется всем потом вспоминать этот день, когда еще можно было что-то изменить. 10 августа 2019 года.


популярное за неделю

Мнение

Дроздовскому мечтателю готовят батискаф
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф Владимир Халип
Начало
Начало Галина Сидорова
Лукашенко не поможет Зеленскому
Лукашенко не поможет Зеленскому Виталий Портников
Советикусы последнего поколения
Советикусы последнего поколения Ирина Халип