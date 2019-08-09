На складе под российским Ачинском спустя четыре дня прогремели новые взрывы 4 9.08.2019, 20:36

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Взрывы произошли во время работ по разминированию и ликвидации последствий пожара.

Новые взрывы произошли на военном складе под Ачинском в Красноярском крае, где в начале недели, 5 августа, произошел пожар. Об этом сообщает местный портал Ngs24. Жители рассказали порталу, что слышали новые взрывы.

О новых взрывах также сообщают ТАСС со ссылкой на источники и «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. Последний отметил, что взрыв произошел при движении поезда вблизи железной дороги возле артиллерийского арсенала под Ачинском. После новых взрывов, указывает ТАСС, возник пожар, его тушат.

Как позже уточнили в пресс-службе губернатора Красноярского края, новые взрывы произошли в момент проведения работ по разминированию. «При проведении работ по разминированию и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Каменке произошел подрыв снаряда, в результате которого были ранены пятеро служащих и поврежден автомобиль», — говорится в сообщении.

«РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы региона, в свою очередь, говорит о девяти пострадавших и четверых госпитализированных.

Администрация города Ачинска объявила эвакуацию находящегося рядом со складом села Каменка «в связи с ухудшением гидрометеоусловий». В Каменку направили 11 автобусов.

«В 6 утра был такой взрыв, что даже дом качнуло. Весь день рвались снаряды, часов до 3–5. Каменку сейчас эвакуируют. Около 6–8 вечера был еще мощный взрыв», — рассказал РБК местный житель Андрей.

В экстренных службах региона «РИА Новостям» добавили, что два пассажирских поезда, в которых находятся около 800 человек, планируют направить в объезд места взрыва. «В случае невосстановления движения на данном участке пассажирские поезда сообщением Абакан — Москва и Новосибирск — Абакан будут направлены по объездному пути через железнодорожную станцию Красноярск», — сказал собеседник агентства.

В минувший понедельник, 5 августа, на этом военном складе загорелось хранилище пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам. По данным источника ТАСС, тогда загорелись две площадки, на которых хранилось около 40 тыс. артиллерийских снарядов калибра 125 мм и 152 мм. Минобороны назвало причиной пожара человеческий фактор.

Жертвой происшествия стал один человек, еще восемь получили травмы различной степени тяжести. 13 человек в общей сложности обратились за помощью после взрывов.