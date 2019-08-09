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В Минске загорелось здание церкви

  • 9.08.2019, 21:03
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В Минске загорелось здание церкви

Возгорание произошло из-за ремонтных работ на крыше.

ЧП случилось в пятницу, 9 августа, в столице, информирует пресс-служба Минского городского управления МЧС в официальном аккаунте в Твиттере.

Сообщение о пожаре и задымлении поступило во второй половине дня из церкви «Вифлеем» евангельских христиан-баптистов.

– Загорелась кровля здания в Минске на улице Горецкого, дом 93, – уточнили в пресс-службе.

Прибывшие на место ЧС спасатели оперативно приступили с локализации и ликвидации возгорания.

– По предварительной информации на кровле церкви тлеет утеплитель, который загорелся от искры во время проводившихся там ремонтных работ, – пояснили в МЧС.

На момент написания статьи подразделения продолжали работу на месте происшествия.


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