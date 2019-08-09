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Субботняя акция в Москве может стать самой многочисленной за последние годы

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  • 9.08.2019, 21:03
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Субботняя акция в Москве может стать самой многочисленной за последние годы

Акцию поддержали в соцсетсях звезды, на которых суммарно подписано больше 30 млн человек.

Пятая по счету акция за честные выборы 10 августа имеет шансы стать многочисленнее прежних, передает The Bell.

Eе поддержали в соцсетсях российские селебрити, на которых суммарно подписано больше 30 млн человек.


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