Субботняя акция в Москве может стать самой многочисленной за последние годы

Субботняя акция в Москве может стать самой многочисленной за последние годы1
- 9.08.2019, 21:03
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Акцию поддержали в соцсетсях звезды, на которых суммарно подписано больше 30 млн человек.
Пятая по счету акция за честные выборы 10 августа имеет шансы стать многочисленнее прежних, передает The Bell.
Eе поддержали в соцсетсях российские селебрити, на которых суммарно подписано больше 30 млн человек.
Свыше 30 млн подписчиков — без учета пересечения аудитории, которое, безусловно, есть.— The Bell (@ru_thebell) August 9, 2019