Зинаида Михнюк: Мы - хозяева этой страны 1 9.08.2019, 21:17

Зинаида Михнюк

Глава профсоюза РЭП призвала рабочих отстаивать свои права.

Активисты Профсоюза радиоэлектронной промышленности Брестчины посетили Александра Сахарука, который выходит из голодовки. Сейчас Александр еще находится в отпуске в своей родной деревне Репяхи, передает “Радыё Рацыя”.

"Наш приезд - это демонстрация солидарности с нашим другом, который поддержал рабочего Сергея Вакуленко. Жаль, что другие рабочие не поддержали Вакуленко и Сахарука", - говорит глава профсоюза Зинаида Михнюк:

- Должна быть солидарность. Нужно, чтобы рабочие отстаивали свои права на своем рабочем месте. Потому что мы - хозяева этой страны.

Александр Сахарук считает свою семидневную голодовку важным опытом на будущее. Поскольку ситуация в Беларуси в связи с новым Трудовым кодексом ничего хорошего не обещает:

- Этот опыт мне пригодится. Мало ли что со мной будет? Я решил попробовать свои силы.

- Рабочие должны проявлять солидарность, когда человек попадает в такую ситуацию, когда остается без работы.

Друзья Сахарука совместили акт солидарности с обсуждением дальнейшей работы профсоюза, популярность которого растет в связи с ухудшением экономической ситуации