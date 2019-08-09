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Вселенский патриарх - Зеленскому: Константинополь не будет вмешиваться во внутренние дела ПЦУ

  • 9.08.2019, 21:19
Вселенский патриарх - Зеленскому: Константинополь не будет вмешиваться во внутренние дела ПЦУ

Варфоломей I заверил Зеленского, что Константинополь не будет вмешиваться в дела Украинской православной церкви.

Вселенский патриарх Варфоломей I на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским накануне на Фанаре (Стамбул, Турция) заявил что Константинополь не будет вмешиваться во внутренние дела Украинской православной церкви.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке Православной церкви Украины (ПЦУ), со ссылкой на отдел прессы и связей Вселенского патриархата.

"Как 1031 год назад мы из Константинополя дали вам крещение, так и теперь мы дали вам независимость, возможность для вашей Церкви нести свое служение независимо и без какого-либо вмешательства извне. Константинополь никогда не будет вмешиваться во внутренние дела Украинской православной церкви. Она полностью независимая и автокефальная", - сказал Вселенский патриарх на встрече с Зеленским,

Он заверил, что из Константинополя Украинская церковь будет иметь "только высокую защиту и наши постоянные молитвы за успех ее дела".

Как сообщалось, 8 августа Зеленский встречался с Вселенским патриархом Варфоломеем I в резиденции на Фанаре. Президент Украины сообщил, что обсудил с патриархом ситуацию на Донбассе и вопрос возвращения Крыма, а также ряд других актуальных тем.

"Наша общая ценность - жизнь человека. И это главное для меня, особенно сейчас, когда я стал президентом Украины. Власть не должна вмешиваться в церковные дела, я буду защищать независимость церкви", - сказал Зеленский на встрече, передала его слова пресс-служба главы государства.


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