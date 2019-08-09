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Форвард киевского «Динамо»: Каждый футболист во всех матчах будет биться за Хацкевича

  • 9.08.2019, 22:01
Форвард киевского «Динамо»: Каждый футболист во всех матчах будет биться за Хацкевича

Артем Беседин поддержал белорусского тренера на фоне слухов о том, что «Динамо» может возглавить Луческу.

Нападающий киевского «Динамо» Артем Беседин рассказал об отношении команды к белорусскому тренеру Александру Хацкевичу.

- Хотите ли вы, чтобы Хацкевич был вашим тренером?

- Уверен, что каждый футболист и в матче с «Шахтером», и с «Брюгге», и во всех остальных, будет биться за Хацкевича. Мы его уважаем, любим, играем и за него в том числе. Мы не обращаем внимания на то, что пишут, — передает слова игрока «Футбол 1».

Ранее в СМИ появилась информация, что румынский тренер донецкого «Шахтера» Мирча Луческу может стать наставником киевского «Динамо».


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