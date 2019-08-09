закрыть
9 августа 2019, пятница, 22:24
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Мы в одной лодке
Рубрики

Ученые: Тяжелая музыка полезна для здоровья

  • 9.08.2019, 22:07
Ученые: Тяжелая музыка полезна для здоровья

Любители хэви-метала более открыты новому и чувствуют себя более счастливыми.

Тяжелая музыка, в частности, хэви-метал (heavy metal), не только не вредит поклонникам, но даже приносит пользу их здоровью. Об этом сотрудник Университета Кардифф Метрополитан Ник Перхэм пишет в статье для Neuroscience News, передает liga.net.

Будучи страстным поклонником этого жанра музыки, Перхэм проанализировал исследования своих коллег и увидел, что любители "тяжелого металла" чувствуют себя счастливее в молодости, более открыты для новых впечатлений и переживаний, например, больше интересуются необычной и непростой для понимания музыкой.

Косвенно хэви-метал развивает и критическое мышление.

Также недавно опубликованные исследования показали, что фанаты "металла" не становятся более склонными к насилию, как утверждалось раньше.

Несмотря на все это, Перхэм подчеркивает, что такую пользу здоровью хэви-метал может принести только его ценителям, а противники, наоборот, будут чувствовать дискомфорт, слушая его.


популярное за неделю

Мнение

Дроздовскому мечтателю готовят батискаф
Дроздовскому мечтателю готовят батискаф Владимир Халип
Начало
Начало Галина Сидорова
Лукашенко не поможет Зеленскому
Лукашенко не поможет Зеленскому Виталий Портников
Советикусы последнего поколения
Советикусы последнего поколения Ирина Халип