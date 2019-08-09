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Трамп: Зеленский очень скоро получит приглашение посетить Белый дом

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  • 9.08.2019, 22:21
Трамп: Зеленский очень скоро получит приглашение посетить Белый дом

Президент США заявил, что считает нового Зеленского «очень разумным парнем».

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский получит приглашение посетить Белый дом, и это произойдет очень скоро. Трамп сказал об этом в пятницу в Белом доме, отвечая на вопрос журналиста Украинской службы «Голоса Америки» Михаила Комадовского во время подхода к прессе.

Дональд Трамп заявил, что он считает нового президента Украины «очень разумным парнем» и что, скорее всего, этому новому политику удастся договориться с российским президентом Владимиром Путиным.


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