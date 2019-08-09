Трамп: Зеленский очень скоро получит приглашение посетить Белый дом

Трамп: Зеленский очень скоро получит приглашение посетить Белый дом2
- 9.08.2019, 22:21
Президент США заявил, что считает нового Зеленского «очень разумным парнем».
Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский получит приглашение посетить Белый дом, и это произойдет очень скоро. Трамп сказал об этом в пятницу в Белом доме, отвечая на вопрос журналиста Украинской службы «Голоса Америки» Михаила Комадовского во время подхода к прессе.
Дональд Трамп заявил, что он считает нового президента Украины «очень разумным парнем» и что, скорее всего, этому новому политику удастся договориться с российским президентом Владимиром Путиным.