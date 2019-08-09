Виктор Маргелов о «Табакерках»: Это очень опасная монополия 6 9.08.2019, 22:27

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За что такая милость бизнесмену Алексину от диктатора?

Вступил в силу указ Александра Лукашенко, согласно которому государство поделилось исключительным правом на импорт табачного сырья с частником – компанией «Интер Тобакко» Алексея Алексина. Статус специального импортера даст бизнесмену чуть ли не монополию в этом бизнесе – от приобретения табака до продажи сигарет в киосках. За что такая милость от диктатора?

На словах – борьба за здоровый образ жизни белорусов, на деле – инвестиции в сигаретный дым, пишет «Белсат».

Указ №298 «Об импорте табачного сырья» Александр Лукашенко подписал «в целях создания дополнительных условий для производства табачных изделий». Общество с ограниченной ответственностью «Интер Тобакко» Алексея Алексина получило от Лукашенко исключительное право на импорт табака в рамках создания единой товаропроводящей сети компанией «Энерго-Оил». Белорусам она знакома по киоскам «Табакерка» – чуть ли не на каждой остановке общественного транспорта.

«То, что от детей их скрывают, шторами прикрывают, это одно. Но все равно они на виду получаются. И слишком много их».

«Посмотрите, везде, на всех остановках эти табакерки. Даже цветов нет, а есть сигареты».

«Лучше бы у нас было воды побольше, конфет, кваса для детей», – говорят о «Табакерках» жители Бреста.

«Табакерки» Алексея Алексина появились на улицах несмотря на то, что городские власти или полностью запретили киоски мелких предпринимателей, как в столице, или значительно ограничили их количество.

Ранее «Интер Тобакко» получила разрешение на импорт готовых сигарет, до этого привозить табачную продукцию имело право только предприятие «Беларусьторг» Управления делами правителя. Чтобы построить фабрику сигарет в промышленной зоне «Шабаны», для «Интер Тобакко» изменили границы города Минска. Предприниматели относятся очень настороженно к такой государственной помощи одной частной компании.

«Это очень опасная монополия, и логика развития событий говорит, что страна понесет значительный ущерб от монополизации торговли табачными изделиями. Это и «Табакерки», и система монополизированная оптовых поставок сигарет для других розничных торговцев», – комментирует Виктор Маргелов, сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства.

Алексей Алексин – бывший главный специалист департамента энергоресурсов и нефтепродуктов компании «Белвнешторгдальинвест» Управления делами правителя. Иными словами, олигарх новой волны, которые пришли на смену некоторым старым друзьям Лукашенко, таким, как Юрий Чиж. Эти новые люди не просто бизнесмены, а бизнесмены-чиновники.

«Например, Александр Зайцев, которого называют бывшим помощником Виктора Лукашенко в госструктурах. Сейчас Алексин и Зайцев вместе с Николаем Воробьевым обладают одним из крупнейших логистических операторов «Бремино-групп». Кстати, расследование «Белсата» показало причастность «Бремино-групп» к контрабанде санкционной продукции в Россию», – рассказывает автор расследования Станислав Ивашкевич.

Помимо сигарет и логистических услуг Алексей Алексин торгует нефтепродуктами, имеет интересы в ресторанном бизнесе и банковских услугах.

«Очень многие из его бизнесов связаны с масштабной контрабандой. Это в свое время экспорт так называемых растворителей-разбавителей и биотоплива в Украину», – вспоминает Станислав Ивашкевич.

Момент, когда Алексей Алексин стал контролировать монополию на реализацию сигарет фабрики «Неман», почувствовали и наши соседи. Поскольку как раз тогда в целых два раза вырос уровень контрабанды белорусских сигарет в Литву.