В Беларуси задержали беглого российского чиновника 4 9.08.2019, 22:48

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Игорь Разунин

Он шел просить убежище в Украине.

Белорусы задержали бывшего российского чиновника, который пытался скрыться в Украине. Игорь Разунин планировал попросить у Киеве политического убежища, теперь он якобы надеется его получить в Беларуси (жена бывшего чиновника говорит, что получить убежище в Беларуси "шансов мало").

Об этой истории рассказывает znak.com.

Разунин работал начальником департамента рекламы министерства по управлению госимуществом Свердловской области России. В отношении него возбудили уголовное дело по фактам коррупции. Однако в декабре прошлого года чиновник исчез — убежал от "несправедливого суда". Только недавно стало известно, что в начале июня он пытался попасть в Украину через Беларусь — пешком пришел в пункт пропуска "Новая Рудня". Сейчас россиянин находится в Гомельском СИЗО.

В Беларуси Игоря Разунина задержали из-за того, что он объявлен в России в розыск и там заочно арестован. Российские правоохранители уже отправили в Беларусь запрос об экстрадиции Разунина. Его рассматривают в Генпрокуратуре нашей страны.