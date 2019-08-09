Как бразильские и белорусские художники разукрашивают Минск 1 9.08.2019, 23:09

В столице появились новые граффити.

10 августа завершается фестиваль уличного искусства Vulica Brasil. Напомним, он проходит в столице уже в пятый раз, а после него в городе появляются новые муралы и граффити от белорусских и бразильских художников. Kp.by посмотрел, какие работы украсили столицу в этом году.

В основном граффити расположились на улице Октябрьская. Казалось бы, куда уж больше! Но нет, места для новых работ хватает. Во дворике культурного хаба Оk16 красуется граффити от известного в мире стрит-арта дуэта OSGEMEOS. Густаво и Отаво Пандолфо в своем фирменном стиле нарисовали большого желтого человечка, крутящего виниловую пластинку. Сюжет братья, видимо, почерпнули из жизни – иногда они играют диджей-сеты на разных вечеринках. Кстати, OSGEMEOS не в первый раз в Минске, в 2015 году разрисовали стену бразильского посольства на улице Энгельса.

Сразу две новые работы появились на стене завода МЗОР со стороны Свислочи. В начале здания 39-летний Bruno Big из Бразилии доделывает свою работу - огромный разноцветный сад. Художник назвал мурал «Присматривай за своим садом». Что ж, от него действительно глаз не оторвать!

Его коллега и сосед по зданию Hyper создал огромный мурал, который называется Kaapora. В работах он часто обращается к теме древних культур, природы.

- Kaapora - это человек, который живет в джунглях. Моя главная идея - привнести в Минск мир Амазонии в Бразилии. Джунгли – это жизнь, это еда. Мне хочется показать минчанам, как важно возвращаться к своим корням, к своей земле, - рассказал нам художник. – Я впервые в Минске, очень красиво. В первый день когда приехал, увидел у вас на улицах много цветов – это здорово! Люди здесь очень милые и приветливые. У меня за время фестиваля появилось много друзей.

Идем дальше! На стене по соседству с граффити с Чапским расположилось небольшой рисунок молодого художника из Могилева Alexei Antony. Он посвятил работу теме гармонии и нарисовал символ Инь и Ян.

Художник из Пинска Vadik Fin нарисовал неподалеку граффити с яркими фигурами. Как объяснил нам мастер, работы еще не окончены, и главная идея проявится уже после того, как будет готов рисунок.

На здании по адресу Тростенецкая, 11 появилось граффити от художницы из Рио-де-Жанейро Criola. Она нарисовала темнокожую женщину в ярких необычных цветах. Художница признается, что для нее искусство - это средство борьбы за права черных женщин.

- Я приняла приглашение в Минск, потому что это клевый фестиваль, я о нем слышала. Vulica Brasil известен в мире стрит-арта. Больше ничего не знала о Беларуси. В Минске мне понравилось, люди, которые со мной вместе работают, очень классные. Только погода у вас сумасшедшая! – улыбается Criola. - Мне кажется, фестиваль необходим этому городу, здесь недостаточно цвета. Вижу, что людям нравится работа. Она является продолжением истории о ценности женщин, в частности афробразильянок. Сам факт того, что я участвую в разных международных фестивалях – уже проявление борьбы за права женщин. Я показываю, что наравне с мужчинами могу этим заниматься!

Это не все граффити, которые появятся в Минске, благодаря Vulica Brasil: некоторые белорусские художники только приступают к работам. Так что их будет еще больше!

А 10 августа, в день официального завершения фестиваля улица Октябрьская будет пешеходной. Там развернется большой праздник с шествием барабанщиков, музыкой, показами мод, фудкортами.