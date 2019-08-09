Азаренко вышла в полуфинал парного разряда турнира в Торонто 9.08.2019, 23:06

Белорусско-австралийский дуэт Азаренко-Барти в шаге от финала.

Белоруска Виктория Азаренко и австралийка Эшли Барти пробились в полуфинал парного разряда престижного турнира категории "Премьер" в Торонто. В матче 1/4 финала они обыграли бельгийку Кирстен Флипкенс и Се Шувэй из Тайваня — 4:6, 6:2, 10:5, передает pressball.by.

Кирстен Флипкенс (Бельгия)/Се Шувей (Тайвань) — Виктория Азаренко (Беларусь)/Эшли Барти (Австралия) — 6:4, 2:6, 5:10

В следующем раунде Азаренко и Барти сыграют с чешками Барборой Крейчиковой и Катериной Синяковой.